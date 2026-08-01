Barreras en el mar, migrantes que regresan y una progresiva vuelta a la normalidad en Ceuta: "No tiene nada que ver"

Hacia el mediodía, en la plaza de la Constitución de Ceuta, un grupo de militares acompaña a decenas de migrantes marroquíes hacia la playa de la Ribera. De camino, alguno intenta escapar de vuelta al centro, donde muchos se esconden como pueden esperando a que la Policía no los descubra. El destino final de los que recorren el paseo marítimo custodiados por los soldados será la Playa del Tarajal y después la frontera, a la que llegaron a nado hace unos días y donde las autoridades han instalado barreras de contención en el agua para evitar más llegadas.

A lo largo del paseo marítimo, una hilera de soldados les marca el camino. En la playa, escondidos bajo el muro de piedra del paseo, pequeños grupos de migrantes intentan escapar del ojo de los soldados. "¡Están ahí!", grita una mujer ceutí desde la arena, avisando al Ejército. "Shhh. Pero no digas nada", manda callar otra desde la sombrilla de al lado. "¿Te los vas a llevar tú a tu casa?", le pregunta entonces la primera. Unos metros más adelante, un grupo de jóvenes trata de sortear el cordón del Ejército explicándoles que tienen familia en la ciudad y que se están quedando allí, pero acaban dando la vuelta.

Un grupo de soldados custodia a migrantes hacia la frontera Marta Rey

En el agua, una familia celebra la vuelta a la calma y juega con dos niños pequeños. "Ayer todo el día en casa, estaba todo cerrado, no pudimos comprar ni nada. Hoy está más tranquilo", aseguran a este medio desde el agua. "Algunos se esconden, pero se están marchando", dicen. En la ciudad, este sábado sí se ven comercios y restaurantes abiertos, y decenas de ceutíes (y también algunos migrantes) caminan con bolsas de la compra. "A ver si vuelve a la normalidad. No podemos señalar a nadie, pero han entrado muchos y hay gente buena y gente mala", añaden.

Muchos vecinos coinciden en que este sábado la situación "no tiene nada que ver" con los días anteriores y en que la ciudad autónoma empieza a parecerse a lo que era antes de la entrada de más de 50.000 migrantes irregulares, según cifras del Gobierno central, procedentes de Marruecos. Se quejan, sin embargo, de la suciedad y el olor a orina que ha quedado en las calles, donde miles de personas han permanecido a la intemperie desde su llegada a la costa ceutí.

Soldados en el paseo marítimo Marta Rey

Algunos se resisten a volver "No quiero volver a Marruecos", explica a RTVE Noticias Fana, una mujer que camina junto a un grupo de jóvenes marroquíes a los que ha conocido en Ceuta. Dice que más adelante intentará esconderse para evitar llegar cerca de la frontera; quiere quedarse. "Los soldados nos han obligado a seguirles. Han sido amables, no nos han forzado, nos lo han explicado bien. Con otros vecinos de Ceuta sí hemos tenido problemas", relata esta mujer de 36 años. "Tienen miedo de nosotros. En (el barrio de) El príncipe esta noche ha habido peleas, han atacado a marroquíes", asegura. Según fuentes del Ministerio del Interior a Servimedia, es cierto que se han registrado dos heridos leves, aunque por arma blanca, en dos incidentes distintos en la ciudad autónoma. Nadie ha fallecido, según las autoridades, y la Policía Nacional ha detenido a uno de los agresores, sin especificar de quién se trataba. Otros vecinos, dice Fana, sí le han prestado ayuda. "Tras la noche, una muy buena mujer nos ha traído comida y agua. Esta camiseta que llevo me la ha dado ella", relata, señalándose su vestimenta. Ha pasado la noche en el centro de la ciudad, aunque no ha dormido mucho. "Unos vecinos han venido a increparnos, a decirnos que nos fuéramos", cuenta esta joven con formación en fisioterapia. En Marruecos no puede trabajar, asegura, y quiere labrarse un futuro para ayudar a su familia. "Vimos vídeos en redes, el presidente de España dijo que acogería a migrantes, que necesitaba mano de obra", continúa esta mujer procedente de Tetuán, que esperaba encontrar trabajo aquí y que repite que está formada y que habla tres idiomas. "Entiendo que hemos entrado miles de personas y que ellos (los vecinos) tenían miedo, que pensábamos que le íbamos a robar", relata, insistiendo en que ella quiere trabajar.