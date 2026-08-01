Una barrera neumática de 500 metros de longitud y uno de profundidad: el refuerzo contra la presión migratoria en Ceuta

Una barrera neumática para contener la presión migratoria en Ceuta es lo que ha desplegado el Gobierno este sábado en el espigón del Tarajal, en la ciudad autónoma, después de que una avalancha de unos 50.000 inmigrantes procedentes de Marruecos llegaran a la ciudad autónoma, muchos de ellos a nado.

A las 7.50 de la mañana, los operarios han comenzado a instalar las medidas de contención. Constan de una barrera neumática de 500 metros de longitud y con una altura de 30 a 70 centímetros sobre el mar, que tiene además una parte sumergida de un metro de profundidad para evitar que los migrantes puedan entrar a nado a territorio español.

La estructura se completa, además, con una primera línea de boyas fondeadas que han sido proporcionadas por la Armada.

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo han informado de que un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática.