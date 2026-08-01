Una barrera neumática de 500 metros de longitud y uno de profundidad: el refuerzo contra la presión migratoria en Ceuta
- Muchos de los 50.000 inmigrantes que llegaron el jueves a Ceuta procedentes de Marruecos lo hicieron a nado
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Una barrera neumática para contener la presión migratoria en Ceuta es lo que ha desplegado el Gobierno este sábado en el espigón del Tarajal, en la ciudad autónoma, después de que una avalancha de unos 50.000 inmigrantes procedentes de Marruecos llegaran a la ciudad autónoma, muchos de ellos a nado.
A las 7.50 de la mañana, los operarios han comenzado a instalar las medidas de contención. Constan de una barrera neumática de 500 metros de longitud y con una altura de 30 a 70 centímetros sobre el mar, que tiene además una parte sumergida de un metro de profundidad para evitar que los migrantes puedan entrar a nado a territorio español.
La estructura se completa, además, con una primera línea de boyas fondeadas que han sido proporcionadas por la Armada.
Por otro lado, fuentes del Ejecutivo han informado de que un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática.
Las entradas a Ceuta se han detenido "en su totalidad"
El Gobierno apunta que la noche en Ceuta ha transcurrido "con normalidad" y añade que las entradas se han detenido "en su totalidad", mientras que las salidas hacia Marruecos han continuado "sin incidentes destacables".
Aparte de la barrera de contención, hay un gran despliegue de medios marítimos y terrestres, además de la presencia del Ejército, lo que ha contribuido a frenar la inmigración.
Según han informado fuentes policiales y ha podido comprobar Efe, cerca de una decena de unidades marítimas tanto de Salvamento Marítimo como de la Guardia Civil y de la Marina Real marroquí se encuentran establecidos en las inmediaciones del espigón.
El Ejército continúa también con un despliegue especial en la zona, con unidades de las Fuerzas de Regulares, que se están encargando de controlar la zona en labores de apoyo de la Guardia Civil.