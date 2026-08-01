Marlaska asegura que la situación en Ceuta "se ha revertido en 24 horas" tras la entrada masiva de migrantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este sábado que la situación de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio "se ha revertido en 24 horas", gracias al refuerzo de medios desplegado por el Gobierno y a la cooperación con Marruecos. Durante una comparecencia desde la ciudad autónoma, Marlaska ha calificado lo sucedido como "un ataque a la integridad territorial de España, de Ceuta", y ha defendido la rápida respuesta del Estado para recuperar la normalidad.

"Hemos revertido la situación en 24 horas", ha afirmado el titular de Interior, quien ha explicado que, tras los incidentes, se activaron "todos los medios suplementarios" de Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y recursos aéreos y marítimos. Según señala, "en menos de 48 horas la situación en Ceuta no tiene nada que ver" con la vivida durante la jornada del 30 de julio y "la normalidad se está alcanzando".

El ministro ha insistido en que España mantiene un compromiso "incuestionable" con los derechos humanos y la protección de las personas más vulnerables, aunque subraya que ese compromiso tiene que ser compatible con el cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, ha recalcado que las personas que accedieron de forma irregular a Ceuta "no tienen ninguna opción de regularización". "Quien incumple la ley no tiene ningún respaldo de las autoridades españolas", ha afirmado Marlaska, para añadir que por este motivo "en poco más de 24 horas han retornado al origen" quienes entraron irregularmente durante la jornada del 30 de julio.

En materia migratoria, el ministro ha reivindicado la política desarrollada por España en los últimos años, defendiendo los resultados obtenidos por España en el control de las fronteras. Según ha expuesto, entre 2021 y 2026 las entradas irregulares en el país han sido "la mitad que en Italia" e inferiores a las registradas en Grecia. Además, ha asegurado que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) considera que España cuenta con "las fronteras exteriores de la Unión Europea menos porosas" y con las "segundas más seguras" del bloque comunitario.

Instalación de boyas en el mar A primera hora de este sábado, la presión sobre Ceuta parece haberse reducido considerablemente tras la peor crisis migratoria a la que se ha enfrentado España, y que ha dejado al menos 67 fallecidos. El Gobierno asegura que la entrada de personas desde Marruecos se ha "detenido en su totalidad" y que ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, una medida anunciada este viernes por el presidente Pedro Sánchez, con la que el Ejecutivo pretende reforzar el control y facilitar la aplicación de los rechazos en frontera tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Fuentes del Gobierno han destacado que la madrugada del viernes al sábado ha transcurrido "con normalidad" en la ciudad autónoma y que no se han producido "incidentes destacables". Mientras el flujo de llegadas se ha frenado, continúa el retorno a Marruecos de gran parte de los migrantes que, principalmente desde el pasado jueves, habían logrado cruzar la frontera llegando a nado hasta la costa ceutí. Según cifras oficiales, de las 50.000 personas que habrían alcanzado la ciudad autónoma, alrededor de 48.000 ya habrían regresado al país magrebí. El periplo de los miles de migrantes marroquís que se resisten a irse de Ceuta: "Quiero buscarme un futuro aquí" Marta Rey Maté El Ejecutivo atribuye esta crisis migratoria a que las mafias dedicadas al tráfico de personas han aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que no pueden practicarse rechazos en frontera cuando los migrantes acceden a territorio español a nado sin haber atravesado ninguna barrera física. Según el Gobierno, esa resolución habría servido de incentivo para promover esta vía de entrada. ““ En este contexto, a las 07:50 horas de este sábado ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal. De acuerdo con fuentes de Moncloa, el dispositivo está compuesto por una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura sobre la superficie del agua de entre 30 y 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. La estructura se complementa con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada, mientras que un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil proteger en todo momento la barrera. ¿Y ahora qué? La ley fija un plazo de 72 horas para devolver migrantes y de 60 días en centros de internamiento Inés P. Chávarri La colocación de estas boyas busca precisamente establecer un elemento físico en la frontera marítima del Tarajal. El Gobierno sostiene que su instalación permitirá que las personas que intenten acceder a Ceuta por mar deban franquear una barrera material, un requisito que, a la luz de la resolución del Tribunal Supremo, considera necesario para poder aplicar los rechazos en frontera o devoluciones en caliente en ese punto del perímetro fronterizo.