Atrapadas cientos de personas de la Operación Paso del Estrecho por el cierre: "Tenemos niños y estamos tirados"

A pleno sol y con su vehículo como único refugio, cientos de viajeros se acumulan frente al paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla. Allí, con el paso lento de las horas, crece la incertidumbre, después de que anoche quedara cerrado ante el intento de entrada de migrantes desde Marruecos, quedando paralizada la Operación Paso del Estrecho (OPE) para pasar al país vecino.

"A las nueve de la noche hemos llegado. Tenemos niños y estamos aquí tirados. Por la noche había sombra, pero ahora con el sol, está muy mal", ha relatado a RTVE Melilla, una mujer afectada que teme retirarse de la cola por perder el lugar conseguido. "Hemos pasado muy mala noche. No podíamos ir a un hotel, después tendríamos que esperar más", ha lamentado tras horas de viaje.

En su familia, en total, son seis personas las afectadas. Además de ella, su marido y su hijo, que llegan desde Manresa, Barcelona, también están sus padres, que se han trasladado desde Almería. A ese viaje y la espera, explica, hay que sumarle también los kilómetros que les quedan después en Marruecos hasta su ciudad. Pero es difícil calcular, ya que no les han informado de cuánto tiempo se mantendrá clausurado.

Muchos no saben la causa del cierre: "Hay niños y mayores. ¿Qué hacemos?" En otro punto de la fila está un vecino de Madrid, que acaba de llegar hace poco. Dice haber intentado hablar con la Policía para saber qué hacer, pero la respuesta es siempre la misma: se desconoce por ahora cuándo la frontera podría reabrir sus puertas, tanto para el tránsito peatonal como rodado. "Vamos a esperar, no sabemos cuánto", dice con resignación. Todo dependerá de la presión migratoria al otro lado de la valla. Aunque a primera hora del viernes estaba tranquilo, por la noche se han oído disparos y detonaciones de antidisturbios para frenar a los grupos de migrantes que intentaban llegar de forma irregular a Melilla a la carrera o saltando la valla, según explica EFE. Mientras, al otro lado, en Ceuta, casi 50.000 migrantes llegaban a nado o a pie, agravando una crisis migratoria que ha dejado más de una treintena de muertos en aguas del Mediterráneo en menos de 24 horas. Ceuta, al límite: comercios cerrados, miedo en las calles y un dispositivo de seguridad sobrepasado SAMUEL A. PILAR / CLAUDIA REINARES JUEZ* A muchos de los afectados, sin embargo, los hechos y las noticias de la crisis migratoria les han pillado en el trayecto, por lo que no saben el porqué del cierre. "No sabemos qué problema hay en la frontera. Mi hija llegó ayer con las niñas y también está ahí", comenta un hombre que se ha desplazado desde Barcelona para entrar en Marruecos. "No han dicho nada. Hay gente joven, niños, mayores. ¿Qué hacemos? No sé qué pasa", se pregunta otro agravado, que ha venido desde la provincia de Jaén. La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado, recoge EFE, de que el operativo para intentar evitar las entradas irregulares ha finalizado pasadas las siete y media de la mañana de este viernes. Ha desmentido, además, el dato de “400 (entradas), como mucho”, facilitado anoche por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ya que, por el momento, “no es posible facilitar todavía una cifra definitiva”.