Atrapadas cientos de personas de la Operación Paso del Estrecho por el cierre: "Tenemos niños y estamos tirados"
- Numerosas familias que viajan de España a Marruecos cada año de vacaciones se han quedado bloqueadas en Melilla
- Directo: sigue la última hora de la crisis migratoria desatada por la entrada de miles de migrantes en Ceuta
A pleno sol y con su vehículo como único refugio, cientos de viajeros se acumulan frente al paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla. Allí, con el paso lento de las horas, crece la incertidumbre, después de que anoche quedara cerrado ante el intento de entrada de migrantes desde Marruecos, quedando paralizada la Operación Paso del Estrecho (OPE) para pasar al país vecino.
"A las nueve de la noche hemos llegado. Tenemos niños y estamos aquí tirados. Por la noche había sombra, pero ahora con el sol, está muy mal", ha relatado a RTVE Melilla, una mujer afectada que teme retirarse de la cola por perder el lugar conseguido. "Hemos pasado muy mala noche. No podíamos ir a un hotel, después tendríamos que esperar más", ha lamentado tras horas de viaje.
En su familia, en total, son seis personas las afectadas. Además de ella, su marido y su hijo, que llegan desde Manresa, Barcelona, también están sus padres, que se han trasladado desde Almería. A ese viaje y la espera, explica, hay que sumarle también los kilómetros que les quedan después en Marruecos hasta su ciudad. Pero es difícil calcular, ya que no les han informado de cuánto tiempo se mantendrá clausurado.
Muchos no saben la causa del cierre: "Hay niños y mayores. ¿Qué hacemos?"
En otro punto de la fila está un vecino de Madrid, que acaba de llegar hace poco. Dice haber intentado hablar con la Policía para saber qué hacer, pero la respuesta es siempre la misma: se desconoce por ahora cuándo la frontera podría reabrir sus puertas, tanto para el tránsito peatonal como rodado. "Vamos a esperar, no sabemos cuánto", dice con resignación.
Todo dependerá de la presión migratoria al otro lado de la valla. Aunque a primera hora del viernes estaba tranquilo, por la noche se han oído disparos y detonaciones de antidisturbios para frenar a los grupos de migrantes que intentaban llegar de forma irregular a Melilla a la carrera o saltando la valla, según explica EFE. Mientras, al otro lado, en Ceuta, casi 50.000 migrantes llegaban a nado o a pie, agravando una crisis migratoria que ha dejado más de una treintena de muertos en aguas del Mediterráneo en menos de 24 horas.
A muchos de los afectados, sin embargo, los hechos y las noticias de la crisis migratoria les han pillado en el trayecto, por lo que no saben el porqué del cierre. "No sabemos qué problema hay en la frontera. Mi hija llegó ayer con las niñas y también está ahí", comenta un hombre que se ha desplazado desde Barcelona para entrar en Marruecos. "No han dicho nada. Hay gente joven, niños, mayores. ¿Qué hacemos? No sé qué pasa", se pregunta otro agravado, que ha venido desde la provincia de Jaén.
La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado, recoge EFE, de que el operativo para intentar evitar las entradas irregulares ha finalizado pasadas las siete y media de la mañana de este viernes. Ha desmentido, además, el dato de “400 (entradas), como mucho”, facilitado anoche por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ya que, por el momento, “no es posible facilitar todavía una cifra definitiva”.
Negocios en Melilla, ante el cierre: "Han cancelado reservas"
Para los negocios de la zona no es una situación nueva, ya que han tenido que vivir otros cierres. Una de las clausuras de aduanas más duraderas ha sido la ocurrida del 31 de julio de 2018 hasta el año 2025, cuando se realizaron aperturas muy limitadas. También en pandemia, cuando el cierre de fronteras, en este caso, se extendió desde 2020 a 2022.
Desde la Confederación de Empresarios de Melilla, consideran que "cerrar puertas, cerrar fronteras, cerrar aduanas, siempre es negativo para la economía de la ciudad y las familias que vienen de un lado o de otro".
"Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados. Con la OPE, se cerró el año pasado, desde el 15 de junio al 15 de septiembre y esta vez también en el régimen de viajeros. Los turistas que vienen a Melilla a comprar para uso personal lo tienen restringido por la Policía de Marruecos. Sin embargo, en dirección desde Marruecos a Ceuta y Melilla, puede entrar lo que quieran los ciudadanos o las personas que van allí", indica a RTVE.es su presidente Enrique Alcoba, que asegura que viven, en muchos casos, gracias al consumo local.
En este sentido, dice sentirse "abandonados" de las autoridades centrales y piden más medidas ante Marruecos para que no sea una constante.
“Cerrar fronteras, cerrar aduanas, siempre es negativo para la economía de Melilla“
Entre los comercios cercanos al paso fronterizo, algunos reconocen que han empezado a notar algún efecto: "Me han cancelado dos reservas, principalmente, por miedo a qué podría estar pasando. Ahora está tranquilo, yo he podido abrir sin problema", relata la dueña de un bar de la zona, que lo ha podido compensar con la llegada de algún viajero atrapado. "Están con niños y buscan algo de alimento para ellos. Son muchas horas ahí", añade. Mismas sensaciones que en una tienda de alimentación cercana: "Están un poquito desesperados. El sol agota mucho", apunta el gerente.
Otros como Samira, responsable de una tienda de perfumes, aseguran que el cierre, de momento, no les ha afectado negativamente debido a que sus clientes son locales. No obstante, sí que han notado el trasiego de gente: "Vienen muy cansados, pidiendo agua", ha afirmado. "Algunos están con ansiedad. Cuentan que han escuchado los ruidos por la noche y no tienen información. Temen por los niños, hay personas enfermas también y el viaje es muy cansado", cuenta esta vecina, que espera que la situación pueda normalizarse pronto.