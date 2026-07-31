Italia suspende el acuerdo de libre circulación Schengen de la UE con España por la crisis de Ceuta

El Gobierno de Italia ha anunciado este viernes la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación de la UE con España en respuesta a la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta, procedentes del vecino Marruecos, según han confirmado a RNE fuentes del Ministerio del Interior italiano.

Italia no comparte frontera terrestre con España, pero la medida afectará a las personas que viajen en avión o barco entre ambos países.

Según informa el corresponsal de RNE en Italia, Jordi Barcia, que ha tenido acceso a fuentes oficiales, en la práctica, Italia va a recuperar los controles en puertos y aeropuertos a aviones y barcos procedentes de España. En un comunicado, el Ministerio del Interior habla incluso del cierre de fronteras con España, pero Italia no puede cerrar sus fronteras con otro país del espacio Schengen. Solo recuperar los controles fronterizos pidiendo la documentación a quien quiera entrar en el país.

No se ha especificado cuándo va a entrar en vigor la medida ni qué va a suponer para los viajeros procedentes de España.

El Ministerio del Interior italiano, Matteo Piantedosi, declaró que también había acordado con París reforzar los controles en la frontera terrestre franco-italiana.

En una publicación en X, el viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha aclarado que la "suspensión temporal" de Schengen con España es "una elección necesaria" para proteger la seguridad de los ciudadanos italianos y "defender las fronteras europeas".

"Una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible. La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros", ha enfatizado. Y ha visto necesario "trabajar juntos" para evitar que "flujos incontrolados de migrantes" entren en el territorio de la Unión Europea, "con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones".

Varios países europeos apoyan la propuesta de sacar a España de Schengen Fue este jueves, jornada crítica en la que miles de personas lograron llegar a nado desde Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta, cuando Tajani, adelantó que estaba a favor del cierre del espacio Schengen con España por la crisis migratoria, que vinculaba con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes. Un hecho que llevó a su homólogo español, José Manuel Albares, a convocar al embajador de Italia. También la primera ministra, Giorgia Meloni, alzó la voz en términos similares. "Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", escribió en un mensaje en su cuenta de X en el que remarcó que "Italia no se quedará de brazos cruzados". "Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", sentenció, convencida de que "sobre la inmigración clandestina" no retrocederá "ni un milímetro", ya que "defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas" seguirá siendo la línea de su Gobierno. Ya este viernes, Dinamarca, Finlandia, República Checa o partidos políticos de Portugal han apoyado la propuesta de Giorgia Meloni Pero quien fuera Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha afirmado que no es posible la suspender a un país del espacio Schengen: "Esa opción simplemente no existe en la arquitectura legal de la Unión". La posición de Italia antes esta crisis, en la que plantea la expulsión de España, no es afín a la normativa de la Unión Europea ya que no puede suspender de forma unilateral la participación de otro Estado miembro en este acuerdo. España convoca al embajador de Italia tras querer revisar Schengen y asociar la crisis a la regularización de migrantes