La frontera de Melilla reabre de forma gradual tras casi dos días cerrada por la crisis migratoria
- Por ahora solo se ha abierto para el tránsito de vehículos de la Operación Paso del Estrecho
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El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, ha reabierto este sábado sus puertas tras 36 horas de cierre por la presión migratoria en la ciudad autónoma.
La Delegación del Gobierno ha informado de que la reapertura se está realizando por fases y, de momento, exclusivamente para el tránsito de vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para aliviar la situación en la frontera, donde unos 600 vehículos llevan bloqueados desde el jueves por la noche.
El procedimiento consistirá en permitir el acceso a la rampa de entrada y salida de grupos de aproximadamente 20 vehículos. Una vez que estos hayan superado el control de las autoridades marroquíes, se dará paso a una nueva tanda de vehículos.
A mediodía de este sábado ya habían pasado 150 vehículos a Marruecos y entre 70 y 80 a Melilla. "El paso peatonal va funcionando en ambos sentidos", ha explicado ante los medios la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh.
Ha añadido que a hora la situación "permite" hacer esos "embolsamientos" de 20 vehículos, pero ha avanzado que si las condiciones cambian habrá que dar "una respuesta rápida" y tomar decisiones: "Tendremos que ir evaluando y analizando en todo momento y tomando esas decisiones conforme a los criterios de seguridad que vamos teniendo en cada momento y que nos va comentando el lado marroquí".
Según ha podido presenciar Efe, la reapertura de la frontera terrestre se ha producido a las 10:30 horas de este sábado y el paso de los primeros vehículos ha sido celebrada en la misma puerta de la verja por algunos de los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que llevan bloqueados en Melilla desde el jueves por la noche. Aplausos y el sonido del claxon de los vehículos han sido la banda sonora de esta reapertura.
"Presión máxima" en la madrugada: 1.000 personas tratando de entrar
La delegada del Gobierno ha explicado que esta madrugada hubo "presión máxima" de migrantes entre las 3.00 y las 4.00, con "alrededor de un millar de personas" en la franja tratando de entrar.
Ha añadido que las fuerzas marroquíes han ido "disuadiendo" y las españolas "moviéndose por diferentes puntos" para evitar su entrada, y ha agradecido la "coordinación con Marruecos".
Con todo, ha explicado que lograron entrar 15 menores, de los cuales cuatro eran niñas, y cuatro mujeres.
"Hoy, la buena noticia es que la presión migratoria ha bajado y ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual" la frontera, también para darle respuesta a la gente "que llegó a las 9 de la noche y todavía permanece aquí": "Por cuestiones humanitarias, había que dar esa celeridad y son esas personas a las que se ha priorizado". De hecho, ha agradecido también el trabajo de Cruz Roja y Protección Civil para atenderlas.