Sánchez lamenta la reacción de algunos gobiernos europeos por la crisis migratoria de Ceuta y pide una reunión urgente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado la convocatoria de una reunión urgente de los ministros de Interior de la Unión Europea tras criticar la respuesta de algunos gobiernos europeos a la reciente crisis migratoria de Ceuta. En una carta remitida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el jefe del Ejecutivo reclama una respuesta coordinada y rechaza las peticiones de excluir temporalmente a España del espacio Schengen.

En la misiva, Sánchez expresa su "profunda preocupación" por la reacción de determinados Estados miembros tras la entrada irregular de alrededor de 50.000 migrantes en Ceuta a comienzos de esta semana. El presidente sostiene que, en menos de 48 horas, el Gobierno español logró restablecer el control de la frontera, prestar asistencia humanitaria a los migrantes, devolver a la práctica totalidad de quienes habían cruzado irregularmente e impedir desplazamientos no autorizados hacia otros países europeos.

El presidente atribuye estos resultados a la coordinación con las autoridades marroquíes y a la política migratoria aplicada por España en los últimos años, que, según defiende, ha permitido reducir de forma significativa las llegadas irregulares. En este sentido, recuerda que España es el único Estado miembro con una frontera terrestre con África y asegura que, de acuerdo con los datos de Frontex, figura entre las fronteras exteriores menos permeables de la Unión Europea.