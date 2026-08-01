Sánchez lamenta la reacción de algunos gobiernos europeos por la crisis migratoria de Ceuta y pide una reunión urgente
- El presidente español pide que se reúnan de manera extraordinaria los ministros de Interior de la UE
- Reclama una respuesta coordinada y rechaza que se excluya temporalmente a España de Schengen
- En directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado la convocatoria de una reunión urgente de los ministros de Interior de la Unión Europea tras criticar la respuesta de algunos gobiernos europeos a la reciente crisis migratoria de Ceuta. En una carta remitida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el jefe del Ejecutivo reclama una respuesta coordinada y rechaza las peticiones de excluir temporalmente a España del espacio Schengen.
En la misiva, Sánchez expresa su "profunda preocupación" por la reacción de determinados Estados miembros tras la entrada irregular de alrededor de 50.000 migrantes en Ceuta a comienzos de esta semana. El presidente sostiene que, en menos de 48 horas, el Gobierno español logró restablecer el control de la frontera, prestar asistencia humanitaria a los migrantes, devolver a la práctica totalidad de quienes habían cruzado irregularmente e impedir desplazamientos no autorizados hacia otros países europeos.
El presidente atribuye estos resultados a la coordinación con las autoridades marroquíes y a la política migratoria aplicada por España en los últimos años, que, según defiende, ha permitido reducir de forma significativa las llegadas irregulares. En este sentido, recuerda que España es el único Estado miembro con una frontera terrestre con África y asegura que, de acuerdo con los datos de Frontex, figura entre las fronteras exteriores menos permeables de la Unión Europea.
Solidaridad en anteriores crisis migratorias con socios comunitarios
Sánchez también subraya que España ha actuado con solidaridad en anteriores crisis migratorias que afectaron a otros socios comunitarios. Como ejemplo, menciona la acogida de parte de los migrantes que llegaron a la frontera oriental de la Unión a través de Bielorrusia en 2021 y de personas desembarcadas en Lampedusa en 2023.
Pese a ello, el presidente considera que la respuesta de los gobiernos europeos ha sido desigual. Aunque agradece el respaldo y las ofertas de ayuda recibidas por parte de la mayoría de los Estados miembros, lamenta que otros hayan optado por criticar a España e incluso plantear su exclusión temporal del espacio Schengen.
En la carta, el jefe del Ejecutivo sostiene que esas posiciones se basan en prejuicios, desinformación, desconocimiento o intereses políticos. Además, argumenta que son incompatibles con el derecho europeo, el derecho internacional humanitario y el principio de solidaridad entre los Estados miembros. También recuerda que Ceuta no forma parte del espacio Schengen y afirma que la práctica totalidad de los migrantes que accedieron irregularmente ya han sido devueltos, por lo que rechaza que exista un riesgo significativo de movimientos secundarios hacia el resto de Europa.
Ante esta situación, Sánchez advierte de que, en el actual contexto internacional, la Unión Europea no puede permitirse respuestas "egoístas, polarizadoras e ilegales" frente a crisis de esta naturaleza.
Por ello, solicita formalmente a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE la convocatoria urgente de una videoconferencia extraordinaria de los ministros de Interior. El objetivo del encuentro sería acordar una respuesta común para futuras situaciones similares y reafirmar que la protección de las fronteras exteriores constituye una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, y no únicamente de los países situados en la primera línea de entrada a la Unión.