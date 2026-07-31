Cientos de personas regresan a Marruecos tras la mayor crisis migratoria en España desde 2021

Cientos de personas han comenzado a regresar este viernes a Marruecos después de que unos 50.000 inmigrantes entraran de manera irregular en las últimas horas a Ceuta, lo que ha provocado una crisis -la mayor desde 2021- que deja ya 28 muertos.

Fuentes de seguridad españolas han señalado a RTVE que están regresando unas 200 personas por minuto.

Las personas que han retornado al territorio marroquí lo están haciendo a través del espigón del Tarajal, situado justo donde la frontera entre España y Marruecos se abre al mar a la altura de Ceuta.

El regreso de los inmigrantes se produce después del despliegue del Ejército en la ciudad autónoma, junto con 400 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ante la situación de absoluto caos y con episodios violentos. En el lado marroquí, en las últimas horas se han producido altercados entre jóvenes, algunos encapuchados, y la policía marroquí en las proximidades del Tarajal, mientras miles, en la mayoría chicos pero también familias con niños, se refugiaban en las colinas de la inmediaciones.

Coincidiendo con la vuelta a Marruecos, en paralelo todavía hay grupos de personas que continúan entrando en Ceuta por el espigón.

Algunos de los inmigrantes que todavía están por la ciudad autónoma han dicho a las corresponsales de RTVE en esa zona que han decidido cruzar por las oportunidades que les brinda España y la calidad de vida, aunque cuando se les pregunta por qué justo en este momento han señalado que les había llegado por teléfono y las redes sociales en Marruecos que ahora la frontera está abierta y que se puede entrar en el país vecino "sin restricciones".