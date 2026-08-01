El rey muestra su "indignación" por la crisis migratoria en Ceuta y pide "todas las medidas" para evitar que se repita

El rey Felipe VI ha expresado su "gran preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

Según ha informado la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado ha mantenido contacto a lo largo de los últimos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP) y los presidentes de las dos ciudades autónomas.

Tras esto, Felipe VI ha subrayado la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".

"El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos- que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas- vuelvan a repetirse".