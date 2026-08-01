El rey muestra su "indignación" por la crisis migratoria en Ceuta y pide "todas las medidas" para evitar que se repita
- El monarca ha hablado estos días con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y los presidentes de Ceuta y Melilla
- Directo: última hora de la crisis migratoria en Ceuta
El rey Felipe VI ha expresado su "gran preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.
Según ha informado la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado ha mantenido contacto a lo largo de los últimos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP) y los presidentes de las dos ciudades autónomas.
Tras esto, Felipe VI ha subrayado la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".
"El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos- que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas- vuelvan a repetirse".
La UE abordará el martes la crisis
Los ministros del Interior de los países de la UE se reunirán el próximo martes martes por videoconferencia para debatir sobre la crisis migratoria en Ceuta, después de que el pasado jueves entraran unas 50.000 personas de forma irregular y procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.
Lo harán a petición de España, que ha solicitado una "respuesta común". Sánchez además ha criticado a los gobiernos que han optado por "atacar a España" y reclamar su exclusión temporal del espacio Schengen. Otros 22 países también han pedido la reunión y, en su caso, han atacado la política de regularización de migrantes del Gobierno español.
El Gobierno calcula que la mayoría, unos 48.000 inmigrantes, han retornado ya a Marruecos, aunque todavía hay quien se resiste.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este sábado que "la situación se ha revertido en 24 horas", algo que niega el presidente autónomo de Ceuta, que dice que la ciudad "no ha vuelto a la normalidad" porque sigue habiendo muchos migrantes por sus calles y entre los vecinos hay "preocupación" entre los ciudadanos.