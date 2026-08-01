Feijóo culpa a Sánchez de la "invasión" a Ceuta y dice que conocía la amenaza desde principios de semana: "Nada hizo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía la amenaza migratoria sobre Ceuta desde principios de semana y "nada hizo" por evitar la "invasión" de alrededor de 50.000 personas el pasado jueves. Además, le ha pedido "esclarecer qué ha pasado con la cooperación con Marruecos" dada la inacción de los guardas de fronteras marroquíes hace dos días.

"El Gobierno sí lo sabía y nada hizo", ha incidido Feijóo, que se ha trasladado a Ceuta para conocer de primera mano la situación de la crisis migratoria. El líder de los 'populares' ha insistido en que no era "imprevisible" y no pudo "pillar de sorpresa" al jefe del Ejecutivo, ya que "se conocía esta amenaza".

Según Feijóo, "los documentos estratégicos del Estado" ya identificaban este riesgo y "de forma concreta parece indicar que esto se conocía desde principios de semana, por lo que tampoco se explica por una fatalidad del destino".

"Ayer el presidente del Gobierno dijo que le había cogido por sorpresa. No me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país", ha incidido.

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"Lo que ha pasado aquí no es un incidente más, es una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español" y, por extensión, de la UE, ha insistido el presidente de los 'populares'.

Feijóo ha culpado a Sánchez y su Gobierno de esta situación por su política migratoria "permisiva": "Han lanzado durante años el mensaje de que en España se puede entrar de cualquier manera y ser regularizado".

Pide aclarar qué falló en la cooperación con Marruecos El líder del Partido Popular considera también "imprescindible esclarecer qué ha fallado en la cooperación con Marruecos", porque "esto no debió y no puede volver a producirse". Y es que "es una pregunta que se hace todo el mundo". Y es que las autoridades marroquíes no impidieron que todo tipo de personas, incluso con movilidad reducida, pudieran llegar a Ceuta a través de las colinas o a nado lanzándose al mar. Los gobiernos de Marruecos y España aseguran que las relaciones bilaterales son "excelentes" y la coordinación en materia migratoria se mantiene "intensa". La entrada masiva e ilegal de miles de personas en Ceuta, ¿crisis migratoria o coerción política? Álex Mateos Sin embargo, no pasa por alto que la crisis ha llegado pocos días después de la visita de Sánchez a Argel, enemigo de Rabat, con el fin de superar la crisis por el giro histórico en materia del Sáhara a favor de Marruecos y para garantizarse el suministro del gas procedente de Argelia. Precisamente, ya en 2021 hubo otra importante crisis migratoria en Ceuta, cuando lograron entrar de golpe entre 8.000 y 10.000 personas, después de que España acogiera y atendiera médicamente al líder del frente Polisario, y ya entonces se sospechó que la avalancha de personas a la ciudad autónoma con total permisividad de los guardas de fronteras marroquíes respondía a ello. Según Feijóo, "la colaboración no puede depender de las circunstancias" sino que debe de ser "permanentemente leal y eficaz".

Apoya las críticas de países de la UE a la política migratoria de Sánchez Por otro lado, ha dado la razón a los países de la Unión Europea que "reclaman una política migratoria más unida, eficaz y firme". La crisis migratoria de esta semana ha tensado las relaciones entre España y otros países de la UE, cuando algunos de ellos han incluso pedido que España sea expulsada del Espacio Schengen, como es Italia. El propio Sánchez ha lamentado estas reacciones y ha pedido una reunión urgente de los Ministros de Interior de los 27. Sánchez lamenta la reacción de algunos gobiernos europeos por la crisis migratoria de Ceuta y pide una reunión urgente "Estoy en contacto con los líderes europeos, comparto su preocupación y soy consciente de que también es un problema de la UE", ha dicho Feijóo, que ha subrayado que por eso "España no debe aislarse" y mucho menos "alimentar choques diplomáticos". Lo que debería hacer, ha subrayado, es reforzar sus fronteras. En este sentido, ha pedido que se refuerce la de Ceuta como frontera de la Unión Europea.

Ve "ridículo" el refuerzo en la Frontera por mar También ha considerado "ridículo" el refuerzo del Ejecutivo a la frontera por mar, con una barrera neumática de 500 metros de longitud y altura en superficie de 30 a 70 centímetros que se sumerge hasta un metro de profundidad y que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada: "Si ahora valen las abollas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?". El resumen del líder del PP el culpable de que España esté dando al mundo "una imagen absolutamente lamentable" es del Ejecutivo: "Un gobierno responsable jamás habría permitido llegar a este nivel". Ha rechazado "reducir" esta crisis a la presión de las mafias migratorias "ni a ninguna sentencia del Tribunal Supremo", ya que no es este órgano judicial quien redacta las leyes. La reciente sentencia del Tribunal Supremo establece que no pueden practicarse rechazos en frontera cuando los migrantes acceden a territorio español a nado sin haber atravesado ninguna barrera física. Según el Gobierno, esa resolución habría servido de incentivo para promover esta vía de entrada. "Y desde luego, no delegaría nunca su obligación de responder en esta situación con la mera voluntad de quienes han ocupado esta ciudad", ha proseguido Feijóo. Y es que más de 48.000 personas de las que entraron irregularmente en Ceuta han retornado ya a Marruecos, pero lo han hecho por voluntad propia frente a otras 2.000 que quieren quedarse a buscar un futuro mejor. "La integridad territorial de España no se negocia, se defiende", ha concluido Feijóo, que ha insistido en cargar contra la respuesta "tardía e insuficiente" del Gobierno ante esta crisis.