Sánchez busca en Argelia cerrar la crisis por el Sáhara y garantizar el suministro de gas ante el bloqueo de Ormuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aterriza este lunes en Argelia, procedente desde Nueva York, donde asistió en la víspera al final del Mundial de Fútbol que dio la Copa a España. Sánchez busca en este país africano cerrar la crisis por el giro de su Ejecutivo sobre el Sáhara y garantizarse el suministro de gas ante el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Sánchez solo ha viajado a Argelia una vez desde que es presidente. Fue en 2020, dos años antes del giro histórico en la posición de España sobre el Sáhara, cuando decidió respaldar el plan de autonomía de Marruecos. Un apoyo que deterioró la relación con el país magrebí, que llegó incluso a retirar a su embajador en Madrid y a suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.

Fue a partir de 2023 cuando comenzó un deshielo gradual que supuso el regreso del embajador, la recuperación de la interlocución diplomática y el restablecimiento de las relaciones comerciales, hasta que en la visita a Argel que hizo el pasado marzo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, le comunicó la reactivación del Tratado de Amistad.

Tebboune se reunirá con Sánchez, una imagen con la que fuentes del Gobierno subrayan que se escenificará la plena recuperación de la normalidad en las relaciones entre los dos países en un proceso en el que consideran que ha influido positivamente la posición de España ante la crisis en Oriente Medio y, en concreto, a favor del pueblo palestino ante la situación en Gaza.

De la final del Mundial en Nueva York a Argel Sánchez se desplaza a Argel desde Nueva York tras presenciar la final del Mundial de fútbol en la que España se impuso a Argentina y se hizo con su segunda Copa, y estará acompañado en esta visita por Albares y por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. La presencia de Aagesen evidencia la relevancia que otorga el Gobierno a uno de los objetivos de este viaje, el relacionado con el ámbito energético. Prueba de ello es que este lunes estarán también en la capital argelina los representantes de las cuatro empresas españolas clave en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás. Argelia es el principal suministrador de gas a España (que es el segundo comprador europeo a ese país solo por detrás de Italia), y el Gobierno considera que aún hay potencial para aumentar esas importaciones y asegura que también hay interés para ello por parte de las autoridades argelinas, que aspiran igualmente a recibir más inversiones en este sector.

Más gas por tubo y por barco Según el último boletín estadístico publicado por Enagás este mes, el gas natural procedente de Argelia representa casi un 34% del total recibido por España en el primer semestre, por delante de Estados Unidos, con un 29,4%. La mayor parte llega a España a través del gasoducto Medgaz, que conecta por el Mediterráneo los yacimientos argelinos con Almería, aunque hay otra (algo más de un 10%) que llega como gas natural licuado (GNL) en barcos metaneros. El objetivo es aumentar la importación de gas por las dos vías, aunque el Gobierno resalta la estabilidad especial que aporta el hacerlo mediante tubo y baraja la posibilidad de que ese incremento pueda situarse en torno a un 10%. Pero las fuentes citadas recalcan que aún debe concretarse ese porcentaje, en qué condiciones se hace y cómo se lleva a cabo, algo que queda en manos de las empresas tras el impulso político para ello que será una de las claves de la visita de Sánchez.