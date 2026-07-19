Sánchez celebra en TVE que el España-Argentina es "la final soñada" del Mundial: "Que gane el mejor y que sea España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este "es un día histórico" que van a recordar "todos" los españoles. "Estamos ante la final soñada" del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina, ha dicho en una entrevista para TVE, en la que ha añadido: "Que gane el mejor, y que el mejor sea España".

Sánchez ha destacado que la final de este Mundial la jugará España ni más ni menos que con "la vigente campeona", y ha dicho de Argentina que es "un país hermano y muy querido por España", por lo que "hoy es un día histórico que vamos a recordar todos".

Dicho esto, ha parafraseado a un "entrenador tan añorado y querido" como es Luis Aragonés: "Con las finales no se juega, se gana". Dicho esto, ha añadido: "Espero que gane el mejor y que el mejor sea España".

Sánchez ha reconocido al seleccionador español, Luis de la Fuente, por su "acierto" en la estrategia y en la lecturas de los partidos y por los cambios que ha ido haciendo a medida que avanzaba el torneo.

"Tenemos un equipo muy joven, muy diverso, pero tienen un espíritu de equipo, de resiliencia, de superación y competición muy intenso y muy bueno, que ha ido evolucionando y mejorando su juego durante todo el mundial", ha proseguido.

"La selección es el reflejo de una España admirada por sus principios y valores" Preguntado por si la selección española ha logrado unir a una España polarizada, ha respondido que "sin duda" y ha destacado que más allá de nuestro país "hay muchísima gente de otros muchos países que están apoyando a España en esta final". "Eso tiene que enorgullecernos", ha proseguido el jefe del Ejecutivo, que ha considerado que "deberíamos aprender a valorarnos y querernos tanto como otros países". "Eso es el reflejo de la selección española y también reflejo de una España que es admirada, que es querida por muchas otras sociedades por defender unos principios y valores que son los que son", ha añadido. Así, ha subrayado que "esa es la España real", la que es "apreciada por el conjunto de sociedades" y que ahora tiene la oportunidad de "culminar una copa del mundo" en una competición tan importante como la del Mundial de Fútbol: "Y ojalá lo logremos".