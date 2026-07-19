Sánchez celebra en TVE que el España-Argentina es "la final soñada" del Mundial: "Que gane el mejor y que sea España"
- Subraya que Argentina es "la vigente campeona": "Hoy es un día histórico que vamos a recordar todos"
- Sobre el hecho de que Trump entregue la Copa, ha dicho: "Lo importante es quién la recibe y espero que sea España"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este "es un día histórico" que van a recordar "todos" los españoles. "Estamos ante la final soñada" del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina, ha dicho en una entrevista para TVE, en la que ha añadido: "Que gane el mejor, y que el mejor sea España".
Sánchez ha destacado que la final de este Mundial la jugará España ni más ni menos que con "la vigente campeona", y ha dicho de Argentina que es "un país hermano y muy querido por España", por lo que "hoy es un día histórico que vamos a recordar todos".
Dicho esto, ha parafraseado a un "entrenador tan añorado y querido" como es Luis Aragonés: "Con las finales no se juega, se gana". Dicho esto, ha añadido: "Espero que gane el mejor y que el mejor sea España".
Sánchez ha reconocido al seleccionador español, Luis de la Fuente, por su "acierto" en la estrategia y en la lecturas de los partidos y por los cambios que ha ido haciendo a medida que avanzaba el torneo.
"Tenemos un equipo muy joven, muy diverso, pero tienen un espíritu de equipo, de resiliencia, de superación y competición muy intenso y muy bueno, que ha ido evolucionando y mejorando su juego durante todo el mundial", ha proseguido.
"La selección es el reflejo de una España admirada por sus principios y valores"
Preguntado por si la selección española ha logrado unir a una España polarizada, ha respondido que "sin duda" y ha destacado que más allá de nuestro país "hay muchísima gente de otros muchos países que están apoyando a España en esta final".
"Eso tiene que enorgullecernos", ha proseguido el jefe del Ejecutivo, que ha considerado que "deberíamos aprender a valorarnos y querernos tanto como otros países".
"Eso es el reflejo de la selección española y también reflejo de una España que es admirada, que es querida por muchas otras sociedades por defender unos principios y valores que son los que son", ha añadido.
Así, ha subrayado que "esa es la España real", la que es "apreciada por el conjunto de sociedades" y que ahora tiene la oportunidad de "culminar una copa del mundo" en una competición tan importante como la del Mundial de Fútbol: "Y ojalá lo logremos".
Sobre Trump: "Lo importante no es quien entrega la copa sino quien la recibe"
Preguntado por el hecho de que sea el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien entregue la Copa del Mundo al ganador, en lugar de hacerlo el presidente de la FIFA, Sánchez ha considerado que "es la tónica habitual cuando hablamos del presidente Trump".
Más allá de eso, ha destacado el "buen rollo" y la "buena energía" que se respira en Nueva York y que cree que "se va a trasladar al estadio" de Nueva Jersey, tras lo que ha subrayado: "A mí, más que quién entregue la copa, lo importante es quién la reciba, y espero que sea la selección española".
Sánchez también ha hablado de la relación de España con EE.UU. y ha dicho que, si coincide con Trump en el palco de autoridades, lo que le transmitirá es la "enhorabuena" por los 250 años de independencia de Estados Unidos. Y le transmitirá también "que hay muchas cosas que nos unen" a las dos sociedades.
Ha subrayado por otra parte que los primeros ministros de México y Canadá estarán presentes y les felicitará también por su "éxito" en la organización del mundial.
"Más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une, y estoy convencido de que este será uno de esos días", ha aseverado.
Por último, ha afirmado que España recoge "el testigo de un gran mundial", ya que será sede del próximo torneo en 2030 junto a Portugal y Marruecos: "Estoy convencido de que lo vamos a hacer, aún si cabe, mejor".