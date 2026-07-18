La final del Mundial de Fútbol reúne de nuevo a Sánchez y Trump tras las tensiones entre EE.UU. y España

Es una de las imágenes del Mundial de Fútbol que genera más expectación para los españoles, la de Pedro Sánchez y Donald Trump juntos de nuevo, y está abierta de incógnitas. Una de ellas, si los máximos dirigentes de España y de EE.UU. se saludarán en el palco desde donde verán el combate final entre España y Argentina y, sobre todo, si será el presidente estadounidense quien entregará la Copa al ganador, que podría ser La Roja, en un momento en el que las relaciones entre ambos países han estado marcadas por la tensión.

Quien no estará en el palco de autoridades es Javier Milei. El presidente argentino ha desistido asistir por superstición. Hace cuatro años, siguió la final que ganó Argentina desde su casa y con su hermana y considera que debe mantener la tradición para no gafar el partido.

La final se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Nueva Jersey (a pocos minutos de Nueva York) y se podrá seguir en directo a partir de las 21.00 horas del domingo por La 1 y RTVE Play. Con Sánchez viajan también los ministros Oscar Puente y Milagros Tolón; y los reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Begoña Gómez no acudirá porque el juez aún no se ha pronunciado tras ordenarse la devolución del pasaporte.

Los reyes, apoyando a la selección En 2010, don Felipe y doña Letizia, entonces príncipes, vieron coronarse a La Roja en Sudáfrica. "Es un deber estár aquí apoyando a nuestros muchachos", dijo entonces el ahora monarca. Por ello, esta será la primera vez que acudan oficialmente juntos como reyes con la princesa Leonor y la Infanta Sofía a ver un partido de la Selección Masculina, aunque el rey ya estuvo acompañado por la infanta en la final de la última Eurocopa, que ganó España, tras imponerse a Inglaterra por 2-1. La Familia Real celebró hace unos días el pase de España a la final tras imponerse por 2-0 a Francia en semifinales, un partido que siguieron desde Barcelona, donde se encontraban los reyes y sus hijas con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Girona. 00.44 min Transcripción completa Y esta imagen no la habíamos visto hasta ahora. La familia real también vibró anoche con la victoria de España Así celebraban los goles los reyes, la princesa y la infanta vieron juntos el partido en un hotel de Barcelona vestidos con la camiseta de la selección el rey llamó después a de la Fuente para felicitarle y el domingo estará en Nueva York. Hoy don Felipe ha recordado que ya les dijo a los jugadores que los verían en la final bueno se ha cumplido la promesa que les hizo en Guadalajara después de la celebración a La familia real celebra la victoria de España frente a Francia

Trump desea suerte a Argentina y a España Este viernes, Trump deseó "buena suerte a España y Argentina el domingo", dejando ver que no tiene un favorito en el Mundial. De España, destacó que frustró el camino de Francia pese a que la selección gala "era el equipo favorito". "Era el equipo que, creo, estaba ganando con mayor facilidad. Y entonces sucede algo", dijo. Sus palabras llegan tras momentos de tensión con nuestro país. En la última cumbre de la OTAN llegó a decir que España "es una causa perdida" y volvió a amenazar con cortar el comercio con el país. En esa cumbre tuvo una charla informal con Sánchez, tras lo que se rebajó algo la tensión.