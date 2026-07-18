La final del Mundial de Fútbol reúne de nuevo a Sánchez y Trump tras las tensiones entre EE.UU. y España
- La imagen de ambos juntos es de las más esperadas y está por ver si habrá saludo mutuo y si Trump entregará la Copa
- Los reyes y sus hijas acompañan a Sánchez a Nueva York y Milei no asistirá al estadio por superstición
Es una de las imágenes del Mundial de Fútbol que genera más expectación para los españoles, la de Pedro Sánchez y Donald Trump juntos de nuevo, y está abierta de incógnitas. Una de ellas, si los máximos dirigentes de España y de EE.UU. se saludarán en el palco desde donde verán el combate final entre España y Argentina y, sobre todo, si será el presidente estadounidense quien entregará la Copa al ganador, que podría ser La Roja, en un momento en el que las relaciones entre ambos países han estado marcadas por la tensión.
Quien no estará en el palco de autoridades es Javier Milei. El presidente argentino ha desistido asistir por superstición. Hace cuatro años, siguió la final que ganó Argentina desde su casa y con su hermana y considera que debe mantener la tradición para no gafar el partido.
La final se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Nueva Jersey (a pocos minutos de Nueva York) y se podrá seguir en directo a partir de las 21.00 horas del domingo por La 1 y RTVE Play. Con Sánchez viajan también los ministros Oscar Puente y Milagros Tolón; y los reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Begoña Gómez no acudirá porque el juez aún no se ha pronunciado tras ordenarse la devolución del pasaporte.
Los reyes, apoyando a la selección
En 2010, don Felipe y doña Letizia, entonces príncipes, vieron coronarse a La Roja en Sudáfrica. "Es un deber estár aquí apoyando a nuestros muchachos", dijo entonces el ahora monarca.
Por ello, esta será la primera vez que acudan oficialmente juntos como reyes con la princesa Leonor y la Infanta Sofía a ver un partido de la Selección Masculina, aunque el rey ya estuvo acompañado por la infanta en la final de la última Eurocopa, que ganó España, tras imponerse a Inglaterra por 2-1.
La Familia Real celebró hace unos días el pase de España a la final tras imponerse por 2-0 a Francia en semifinales, un partido que siguieron desde Barcelona, donde se encontraban los reyes y sus hijas con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Girona.
Y esta imagen no la habíamos visto hasta ahora.
La familia real
también vibró anoche con la victoria de España
Así celebraban los goles los reyes, la princesa y la infanta vieron juntos el
partido
en un hotel de Barcelona vestidos con la camiseta de la selección el rey
llamó después a de la Fuente
para felicitarle y el domingo estará en Nueva York.
Hoy don Felipe ha recordado que ya les dijo a los jugadores
que los verían en la final bueno se ha
cumplido la promesa que
les hizo en Guadalajara después de la celebración a
Trump desea suerte a Argentina y a España
Este viernes, Trump deseó "buena suerte a España y Argentina el domingo", dejando ver que no tiene un favorito en el Mundial.
De España, destacó que frustró el camino de Francia pese a que la selección gala "era el equipo favorito". "Era el equipo que, creo, estaba ganando con mayor facilidad. Y entonces sucede algo", dijo.
Sus palabras llegan tras momentos de tensión con nuestro país. En la última cumbre de la OTAN llegó a decir que España "es una causa perdida" y volvió a amenazar con cortar el comercio con el país. En esa cumbre tuvo una charla informal con Sánchez, tras lo que se rebajó algo la tensión.
Los políticos españoles, pendientes de la final
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por ver el encuentro entre España y Argentina en la madrileña plaza de Colón junto al alcalde, José Luis Martínez Almeida. Y ha dicho que, pase lo que pase la selección nacional de fútbol ha demostrado ser la mejor del campeonato.
A diferencia de Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha optado por ver el partido con su familia en su domicilio, alejado así, al igual que otros políticos, de la multitud de aficionados que bañarán las calles de la capital para jalear y apoyar a la selección.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, seguirá la competición desde casa con la predicción de que "evidentemente" será el conjunto español quien se alce con la victoria y consiga la segunda estrella, han contado a Efe fuentes cercanas.
La líder de Podemos, Ione Belarra, vaticina que España ganará 1-0 a Argentina, una predicción que traslada a Efe tras acertar la semana pasada con el resultado de la semifinal entre España y Francia (2-0) cuando fue preguntada por la prensa una rueda de prensa en el Congreso.