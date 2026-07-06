Trump confirma que llamó a Infantino tras la tarjeta roja a Balogun: "No era ni falta"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que llamó al presidente de la FIFA, Giovanni Vincenzo, para que revisase la tarjeta roja que había recibido el delantero de la selección de fútbol de EE.UU. Folarin Balogun en los dieciseisavos de final del Mundial el pasado jueves.

La infracción, que suponía la suspensión del futbolista para el siguiente partido, fue finalmente revisada por la Federación. El líder de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa en el Despacho Oval, ha confirmado la llamada a Infantino que ya habían adelantado varios medios estadounidenses: "Hablé con Infantino. Vi el partido, me gusta el deporte, entiendo de deportes, eso no era roja, no era ni falta", ha afirmado el mandatario.

"Sí, pedí una revisión", ha asegurado, añadiendo que no consideraba que la roja que había señalado el "terrible" árbitro fuese "justa": "Es nuestro mejor jugador, o de los mejores. Es como si expulsas a Ronaldo o a Messi".

Tras conocerse la decisión de la FIFA de retirar la sanción, el propio Trump dio las gracias a la Federación Internacional. "Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", fue el mensaje que escribió el republicano en su red social Truth Social.