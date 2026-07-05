Trump ofrece ayuda para negociar el fin de la guerra en Ucrania durante llamada con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica de casi 90 minutos con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en la que expresó su disposición a contribuir a una solución negociada para poner fin a la guerra en Ucrania. Así lo informó este domingo el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, al difundir detalles del diálogo.

Ushakov explicó que Trump hizo la oferta en el contexto de su participación en la cumbre de la OTAN en Turquía, prevista para la próxima semana. Según el funcionario ruso, el presidente estadounidense “confirmó una vez más su disposición a trabajar para un fin rápido de los combates y encontrar soluciones para superar la crisis”.

El asesor del Kremlin afirmó que Rusia sigue apostando por “una resolución político-diplomática del conflicto, teniendo en cuenta el enfoque fundamental de Rusia”. En contraste, acusó a Kiev y a sus aliados europeos de apostar por “prolongar e incluso escalar el conflicto, y por el terrorismo contra civiles”, en referencia a los ataques ucranianos de largo alcance contra instalaciones rusas, especialmente vinculadas al sector petrolero.

Ushakov también señaló que Trump mencionó que sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, continuarán intentando mediar en el conflicto y estarían dispuestos a realizar una nueva visita a Moscú.

En cuanto a la situación militar, Ushakov aseguró que Putin “describió la situación real en el campo de batalla, donde las fuerzas armadas rusas avanzan con confianza, liberando una localidad tras otra”. El Kremlin sostiene que sus tropas han capturado la ciudad estratégica de Kostiantínifca, en el este de Ucrania.

Sin embargo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el Estado Mayor de Ucrania rechazaron esa afirmación, asegurando que las fuerzas de Kiev mantienen el control de la ciudad.