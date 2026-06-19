La UE, dispuesta a abrir un "canal directo" con Rusia para negociar con Ucrania, pero rechaza ser mediador

La Unión Europea (UE) no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la clausura del Consejo Europeo, celebrado en Bruselas desde el jueves. El máximo representante de esta institución ha explicado que esto no sería posible al "no poder ser neutrales", pero ha defendido la necesidad de establecer un "canal diplomático de comunicación" con el Kremlin.

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se han reunido en la capital belga en un encuentro dedicado a abordar diferentes temáticas, como las relaciones con China, el nuevo pacto europeo migratorio o el papel de Europa en las guerras en Ucrania y Oriente, con la presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Respecto a este último asunto, Costa ha afirmado que pretende "aclarar malentendidos" tras haberse confirmado contactos entre su equipo y el Kremlin, y ha subrayado la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que no supone "entrar en competencia" con el resto de actores del conflicto.

El representante de la UE ha sido cuestionado por el momento en el que estos contactos se han producido. "¿Por qué ahora, si el conflicto comenzó en 2022", ha preguntado un periodista. Costa ha respondido que ahora es el momento de "meter presión a Rusia" y de escucharles aunque no pretende "reemplazar a Ucrania". "Solo Ucrania y el presidente Zelenski tienen legitimación para representar a Ucrania. Sin embargo, la UE tiene intereses concretos respecto a la seguridad en este asunto". ha subrayado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se ha pronunciado sobre este aspecto, y ha asegurado que Rusia es el único implicado que "busca la violencia": Ucrania quiere paz, la UE quiere paz, tarde o temprano Rusia tendrá que sentarse a negociar".

Recientemente, La UE ha aprobado un préstamo de la de 90 000 millones de euros a Ucrania, ha aplicado sanciones a Rusia y ha completado el primer clúster de conversaciones oficiales para la adhesión del país a la Unión. Desde la salida de Viktor Orbán del ejecutivo de Hungría, el principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin en la institución, Bruselas no ha tenido impedimentos para mostrar un apoyo firme y activo a Ucrania.

Sánchez reafirma a Costa pero considera que la UE no puede ser "mediadora" El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha respaldado el discurso de Costa y ha aprobado que el presidente del Consejo explore "canales diplomáticos" con Moscú, tras comparecer ante los medios al término de la cumbre. Sin embargo, el mandatario español ha dejado claro que que no cree que la Unión Europea deba asumir un papel de mediador en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, ya que los 27 están del lado de Kiev y están negociando formalmente su adhesión a la UE. "No ha iniciado ninguna conversación de paz, es un canal diplomático, yo creo que es compresible", ha explicado Sánchez, que considera que estos diálogos con Rusia preparan el terreno diplomático. No obstante, razona que si se produjesen conversaciones de paz entre Kiev y Moscú, la Unión sería "parte", debido a que la guerra también afecta a la "arquitectura de seguridad europea". Costa y Von der Leyen confirman el inicio formal de conversaciones para la entrada de Ucrania en la UE RTVE.es