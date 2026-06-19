Hasta 19 países de la UE piden agilizar la creación de centros de migrantes en terceros países con la negativa de España

Hasta 19 líderes de los Veintisiete han pedido en una carta enviada a los miembros del Consejo "avanzar con rapidez" en la creación de centros de repatriación de migrantes en terceros países. La misiva, impulsada por las dirigentes de Dinamarca e Italia, insta a seguir el ejemplo impulsado por el Gobierno de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, con el traslado de inmigrantes a Albania. España se opone a esta medida y se ha desmarcado de la petición.

"Siempre tiene que ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países. Es fundamental que sigamos desafiando el 'statu quo', donde los traficantes de personas se enriquecen y la migración se instrumentaliza", argumentan la carta, resultado de una reunión previa a la segunda jornada del Consejo Europeo de este viernes impulsada por Meloni y por la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen.

La misiva pide "resultados concretos" que marquen "la diferencia real" e insta a avanzar "con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible". Defiende que esa es la forma "más eficaz" de acabar con el tráfico de migrantes, eliminar los incentivos a la migración irregular y garantizar la repatriación de quienes "no tienen derecho legal a permanecer".

Además de Meloni y Frederiksen, han firmado la carta los líderes de Austria, Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia. Tampoco han firmado la nota Francia y Alemania, pese a que Berlín sí ha apoyado la creación de estos centros.

Tras la primera jornada de Consejo Europeo, dedicada a reafirmar su apoyo a Ucrania y a incentivar la presión hacia Moscú, este viernes los líderes discuten el próximo presupuesto comunitario y la situación en Oriente Medio.

El reglamento de retornos, en marcha La semana pasada comenzó a aplicarse de manera obligatoria el Pacto Europeo Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado hace dos años, que endurece la política de asilo de la UE y generaliza los retornos. Además, la Eurocámara ya ha dado luz verde al texto del Reglamento de Retornos —consensuado con el Consejo a principios de junio— que incluye, entre otros puntos, la creación de centros de repatriación. Este reglamento, que solo está pendiente de ser adoptado por el Consejo, complementa al Pacto sobre Migración y Asilo y, según Bruselas, permitirá su implementación efectiva. La norma permite establecer centros de retorno en terceros países, que podrán servir como destino final o como centros de tránsito, pero establece que estos deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional. Asimismo, los Veintisiete han abierto la puerta a que estos centros sean financiados con fondos comunitarios a partir del 2028, según se desprende del acuerdo sobre el próximo marco financiero plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), del que se ha desmarcado España al abstenerse en su votación. La UE endurece sus fronteras y generaliza los retornos: claves del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo Marta Rey Maté