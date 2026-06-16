El Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo comercial con EE. UU. y evita un nuevo choque arancelario con Trump

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes el acuerdo comercial que la presidenta de la Comisión, Ursula Von Der Leyen, cerró con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado verano en una reunión celebrada en Escocia. El pacto establece aranceles del 15% para la mayoría de los productos que exporta la UE, mientras que a los bienes estadounidense industriales que se vendan en el mercado comunitario no se les aplicará ningún recargo.

El polémico acuerdo fue criticado por muchas de las familias políticas con representación en el Parlamento Europeo además de por varios Estados, que consideraron que no era más que una claudicación ante la guerra comercial desatada por el presidente de EE. UU., pero casi un año después de la foto de Von der Leyen con Trump en el campo de golf que este posee en Escocia el acuerdo es un hecho. Además, con la votación de este martes y con la ratificación del Consejo, que se producirá el próximo 25 de junio, Bruselas salva el plazo que había impuesto el dirigente republicano para no aplicar aranceles adicionales a los vehículos europeos, que vencía el próximo 4 de julio, día en el que EE. UU. celebra su independencia.

El reglamento principal, aprobado por 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones, elimina los aranceles para todos los bienes industriales de Estados Unidos, además de dar acceso preferente al mercado comunitario de una amplia gama de productos agrícolas y pesqueros procedentes del país norteamericano. La Cámara comunitaria ha dado luz verde también a un segundo reglamento (444 votos a favor, 152 en contra y 54 abstenciones) que prorroga el régimen de importación libre de aranceles para el bogavante estadounidense.

El acuerdo ha salido adelante después de que las instituciones comunitarias se comprometieran a introducir varias cláusulas para reforzar la postura de la UE ante EE. UU. Así, se podrá suspender el pacto si Estados Unidos no cumple con sus compromisos o si a finales de este 2026, Trump no rebaja los aranceles al acero y al aluminio a un 15%. Actualmente aplica a ambos productos un recargo del 50%. Igualmente, si el aumento de las importaciones "amenaza con causar un perjuicio grave a la industria de la UE", incluido el sector agrícola, se podrá dejar en el aire la aplicación del pacto. No obstante, el reglamento principal establece que el acuerdo comercial dejará automáticamente de estar en vigor el 31 de diciembre de 2029, aunque la Comisión podría proponer una prórroga.

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