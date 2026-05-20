El Consejo y el Parlamento europeo desbloquean el acuerdo arancelario con EE.UU.

La Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo han llegado la madrugada de este miércoles a un acuerdo provisional sobre dos regulaciones que implementan las reducciones arancelarias previstas en la declaración conjunta entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El primer punto superado "elimina los aranceles aduaneros restantes sobre bienes industriales estadounidenses y concede acceso preferencial al mercado, incluso mediante contingentes arancelarios (TRQ, por sus siglas en inglés) y reducciones tarifarias para determinados productos del mar y agrícolas no sensibles procedentes de EE.UU.", expresa el comunicado difundido por la presidencia del Consejo a cargo Chipre, que también coordina las conversaciones. El segundo se centra "en prorrogar la suspensión de aranceles para las importaciones de langosta, incluida la langosta procesada".

La declaración entre la Unión Europea (UE) y EE.UU., acordada el 21 de agosto de 2025, establecía que se eliminaran los impuestos a un buen número de productos estadounidenses y se otorgará acceso preferente a varios bienes agrícolas que entren a la UE. A su vez, los Estados Unidos imponían un 15% de aranceles a un gran número de productos europeos.

“El acuerdo tiene por objeto reforzar una relación comercial estable y previsible, garantizar salvaguardias sólidas y preservar la flexibilidad”, señala el comunicado, que añade que el pacto busca servir de plataforma para continuar las negociaciones con Washington, reducir aranceles y reforzar la cooperación frente a desafíos comunes