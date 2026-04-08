Directo | Cuerpo defiende en el Congreso el plan del Gobierno ante los aranceles de EE.UU.
- Comparece a petición propia para informar de su estrategia de "relanzamiento comercial" previa a la guerra en Irán
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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre su plan de respuesta a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las tensiones comerciales desatadas y que ahora se mezclan con un contexto de incertidumbre por la guerra en Irán.
Interviene en la Comisión de Economía a petición propia y ya como vicepresidente primero tras coger el testigo de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo.
El plan de "relanzamiento comercial"
El real decreto, aprobado en abril de 2025, está dotado con 14.100 millones de euros con la intención de proteger a los trabajadores y las empresas afectados por los gravámenes estadounidenses a la importación y ayudarlos a reorientar su capacidad productiva y abrirse a nuevos mercados.
Incluye avales del Instituto del Crédito Oficial (ICO), líneas de crédito, la ejecución del Plan MOVES III para incentivar la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras, un Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, así como un plan específico del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) para los sectores afectados y una ampliación de la cobertura del seguro a la exportación.
Y es que, de acuerdo con el Ejecutivo, Estados Unidos es el principal destino de inversión para las empresas españolas y es el primer inversor extranjero en España, seguido por Reino Unido, Alemania y Francia.
Dicho real decreto prevé que el ministro de Economía comparezca trimestralmente en el Congreso para informar de sus avances.