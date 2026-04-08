Directo | Cuerpo defiende en el Congreso el plan del Gobierno ante los aranceles de EE.UU.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre su plan de respuesta a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las tensiones comerciales desatadas y que ahora se mezclan con un contexto de incertidumbre por la guerra en Irán.

Interviene en la Comisión de Economía a petición propia y ya como vicepresidente primero tras coger el testigo de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo.