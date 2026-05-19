Detenido un hombre por matar a su expareja en plena calle en Figueres, Girona

Una mujer de 33 años ha sido asesinada este martes en plena calle en la localidad gerundense de Figueres, en un crimen cometido con arma blanca poco antes de las 15:00 horas. El presunto agresor, un hombre de 48 años, ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos, que han tenido lugar en la Plaça Tarradellas de la capital del Alt Empordà.

El detenido tenía una orden de alejamiento vigente que habría incumplido en dos ocasiones, la última esta misma semana. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato.

La víctima, según fuentes cercanas al caso, era de origen sudamericano. Al lugar han acudido varias patrullas de la Guardia Urbana, de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada por salvarle la vida.

El detenido, de nacionalidad española, con un amplio historial de violencia, según estas mismas fuentes, y que este mismo lunes se había saltado la orden de alejamiento, por lo que ya fue detenido ayer, ha cruzado la plaza tras el homicidio y se ha lavado los brazos, llenos de sangre, en una fuente cercana, han indicado diversos testigos.

El Ayuntamiento de Figueres convocará este miércoles un minuto de silencio como muestra de condena y rechazo ante lo ocurrido.