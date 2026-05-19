Detenido un hombre por matar a su expareja en plena calle en Figueres, Girona
- El agresor tenía una orden de alejamiento vigente que incumplió dos veces, la última esta semana
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 33 años ha sido asesinada este martes en plena calle en la localidad gerundense de Figueres, en un crimen cometido con arma blanca poco antes de las 15:00 horas. El presunto agresor, un hombre de 48 años, ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos, que han tenido lugar en la Plaça Tarradellas de la capital del Alt Empordà.
El detenido tenía una orden de alejamiento vigente que habría incumplido en dos ocasiones, la última esta misma semana. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato.
La víctima, según fuentes cercanas al caso, era de origen sudamericano. Al lugar han acudido varias patrullas de la Guardia Urbana, de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada por salvarle la vida.
El detenido, de nacionalidad española, con un amplio historial de violencia, según estas mismas fuentes, y que este mismo lunes se había saltado la orden de alejamiento, por lo que ya fue detenido ayer, ha cruzado la plaza tras el homicidio y se ha lavado los brazos, llenos de sangre, en una fuente cercana, han indicado diversos testigos.
El Ayuntamiento de Figueres convocará este miércoles un minuto de silencio como muestra de condena y rechazo ante lo ocurrido.
Confirmadas 19 víctimas mortales de violencia machista
En lo que va de 2026 hay confirmadas 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos, además de este de Figueres. Se trata de uno ocurrido el pasado 16 de mayo en Alicante y otro ayer lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de víctimas mortales ascendería a 22, 1.363 desde 2003.
Para encontrar cifras similares de feminicidios a estas alturas del año, hay que remontarse a 2020, cuando se registraron 21 asesinatos, y a 2019, cuando en estas mismas fechas ya se habían confirmado 24 crímenes.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.