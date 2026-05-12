Detenido un chico de 22 años por agredir sexualmente a una alumna de Mondragon Unibertsitatea en una residencia de estudiantes
- La víctima, alumna de la Facultad de Humanidades, presentó la denuncia ante la Ertzaintza el pasado viernes. La agresión se produjo en febrero
- La comunidad universitaria se ha concentrado para mostrar su condena de estos hechos y para visibilizar su compromiso contra la violencia machista
La Ertzaintza detenía este pasado lunes a un chico de 22 años, como presunto autor de una agresión sexual a una alumna de Mondragon Unibertsitatea, ocurrida en una residencia de estudiantes de la localidad guipuzcoana de Arrasate. La denuncia fue presentada ante la Policía vasca el pasado viernes.
La agresión tuvo lugar el pasado mes de febrero. Nada más conocer los hechos, la Ertzaintza inició la investigación que concluyó con la detención del hombre. El arrestado ha sido puesto ya a disposición judicial. La víctima es alumna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Concentración de repulsa
La comunidad universitaria se ha concentrado a mediodía de este martes en señal de repulsa y para visibilizar el compromiso contra la violencia machista. Los actos de condena se han realizado en los accesos de cada campus y facultad de esta universidad privada. Se ha leído un manifiesto en el que ha quedado patente el apoyo a la víctima.
Lo ocurrido no es una casualidad ni un hecho aislado, señalaba el texto. “Basta ya” ha dicho alto y claro la comunidad universitaria. Ha añadido que las agresiones no tienen justificación. Y que no darán un paso atrás.
Comunicado de condena
A través de un comunicado, Mondragon Unibertsitatea ha expresado su más firme condena ante esta denuncia de agresión sexual por parte de una alumna. Ha mostrado toda su solidaridad hacia la víctima y su entorno y ha garantizado todo su apoyo.
También ha recordado que la violencia machista es un problema estructural, la expresión más grave de la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres. Como institución educativa, la universidad reafirma su compromiso en el impulso de la dignidad humana y la igualdad real. Espera que se avance con celeridad en las actuaciones judiciales y se depuren todas las responsabilidades.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.