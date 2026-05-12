Detenido un chico de 22 años por agredir sexualmente a una alumna de Mondragon Unibertsitatea en una residencia de estudiantes

La Ertzaintza detenía este pasado lunes a un chico de 22 años, como presunto autor de una agresión sexual a una alumna de Mondragon Unibertsitatea, ocurrida en una residencia de estudiantes de la localidad guipuzcoana de Arrasate. La denuncia fue presentada ante la Policía vasca el pasado viernes.

La agresión tuvo lugar el pasado mes de febrero. Nada más conocer los hechos, la Ertzaintza inició la investigación que concluyó con la detención del hombre. El arrestado ha sido puesto ya a disposición judicial. La víctima es alumna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Concentración de repulsa La comunidad universitaria se ha concentrado a mediodía de este martes en señal de repulsa y para visibilizar el compromiso contra la violencia machista. Los actos de condena se han realizado en los accesos de cada campus y facultad de esta universidad privada. Se ha leído un manifiesto en el que ha quedado patente el apoyo a la víctima. Lo ocurrido no es una casualidad ni un hecho aislado, señalaba el texto. “Basta ya” ha dicho alto y claro la comunidad universitaria. Ha añadido que las agresiones no tienen justificación. Y que no darán un paso atrás.