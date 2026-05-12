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Muere Jack Taylor, mito del Fantaterror español que trabajó con Jess Franco, Johnny Depp o Scharzenegger

  • El actor norteamericano ha fallecido en Madrid a los 99 años
  • Participó en más de 140 películas, la mayoría de género fantástico
Jack Taylor, actor de piel clara y barba blanca, luce una expresión intensa con boca entreabierta. Un objeto grotesco y rojizo aparece desenfocado en primer plano.
Jack Taylor en la película 'Wax' (2014)
rtve.es

El actor Jack Taylor (Oregon City, 1926) ha fallecido en Madrid a los 99 años. Establecido desde los años 60 en España fue uno de los mitos del Fantaterror español (el cine de género de los años 60 y 70) ya que trabajó en numerosas películas a las órdenes de los mejores directores del género, como Jesús Franco, Amando de Ossorio, Javier Aguirre, Juan Piquer Simón, León Klimovsky, Carlos Aured y José Ramón Larraz.

Taylor compartió secuencias con grandes actores internacionales como Marilyn Monroe, Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp, Paul Naschy, Henry Fonda, Marlene Dietrich o Christopher Lee, en títulos como La orgía nocturna de los vampiros, La noche de los brujos, Conan el Bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta.

También participó en la serie de televisión Goya (1986), y más de veinte años después, volvió a trabajar en un proyecto relativo al famoso pintor: Los fantasmas de Goya de Milos Forman.

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Jesús Franco le dio su primera gran oportunidad

Tras unos inicios discretos en Hollywood, donde llegó a coincidir con Marilyn Monroe, y algunas películas en México, Jesús Franco le dio su primera gran oportunidad en las películas de terror que dirigió a finales de los años 60 y principios de los 70, como Necronomicón (1967), la primera película que el director rodó fuera de España y en inglés. El actor participaría también en los siguientes títulos de Franco, como El conde Drácula (1969), junto a Christopher Lee, Nightmares Come At Night (1970) o Eugenie: The Story of her Journey into Perversion (1970).

Le seguirían otras destacadas colaboraciones con Leon Klimowski en Dr. Jekyll y el Hombre Lobo (1971), coprotagonizada por Paul Naschy, o La orgía nocturna de los vampiros, que terminaron de encumbrarlo como un nombre imprescindible del Fantaterror español.

Jack Taylor en 'El Conde Drácula'

También participó en un episodio de Curro Jiménez dirigido por Pilar Miró y fue un rostro recurrente en grandes producciones norteamericanas rodadas en España como Conan el Bárbaro (John Millius, 1982), La novena puerta (Roman Polanski (1999) o Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).

Su último gran papel sería en la película Wax (Víctor Matellano, 2014), junto a Jimmy Shaw y Geraldine Chaplin, y su última aparición en pantalla en Buffet libre (Zoe Berriatúa, 2025)

Jack Taylor en 'Conan el Bárbaro'

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