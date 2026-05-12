Muere Jack Taylor, mito del Fantaterror español que trabajó con Jess Franco, Johnny Depp o Scharzenegger

El actor Jack Taylor (Oregon City, 1926) ha fallecido en Madrid a los 99 años. Establecido desde los años 60 en España fue uno de los mitos del Fantaterror español (el cine de género de los años 60 y 70) ya que trabajó en numerosas películas a las órdenes de los mejores directores del género, como Jesús Franco, Amando de Ossorio, Javier Aguirre, Juan Piquer Simón, León Klimovsky, Carlos Aured y José Ramón Larraz.

Taylor compartió secuencias con grandes actores internacionales como Marilyn Monroe, Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp, Paul Naschy, Henry Fonda, Marlene Dietrich o Christopher Lee, en títulos como La orgía nocturna de los vampiros, La noche de los brujos, Conan el Bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta.

También participó en la serie de televisión Goya (1986), y más de veinte años después, volvió a trabajar en un proyecto relativo al famoso pintor: Los fantasmas de Goya de Milos Forman.