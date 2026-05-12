Muere Jack Taylor, mito del Fantaterror español que trabajó con Jess Franco, Johnny Depp o Scharzenegger
- El actor norteamericano ha fallecido en Madrid a los 99 años
- Participó en más de 140 películas, la mayoría de género fantástico
El actor Jack Taylor (Oregon City, 1926) ha fallecido en Madrid a los 99 años. Establecido desde los años 60 en España fue uno de los mitos del Fantaterror español (el cine de género de los años 60 y 70) ya que trabajó en numerosas películas a las órdenes de los mejores directores del género, como Jesús Franco, Amando de Ossorio, Javier Aguirre, Juan Piquer Simón, León Klimovsky, Carlos Aured y José Ramón Larraz.
Taylor compartió secuencias con grandes actores internacionales como Marilyn Monroe, Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp, Paul Naschy, Henry Fonda, Marlene Dietrich o Christopher Lee, en títulos como La orgía nocturna de los vampiros, La noche de los brujos, Conan el Bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta.
También participó en la serie de televisión Goya (1986), y más de veinte años después, volvió a trabajar en un proyecto relativo al famoso pintor: Los fantasmas de Goya de Milos Forman.
Jesús Franco le dio su primera gran oportunidad
Tras unos inicios discretos en Hollywood, donde llegó a coincidir con Marilyn Monroe, y algunas películas en México, Jesús Franco le dio su primera gran oportunidad en las películas de terror que dirigió a finales de los años 60 y principios de los 70, como Necronomicón (1967), la primera película que el director rodó fuera de España y en inglés. El actor participaría también en los siguientes títulos de Franco, como El conde Drácula (1969), junto a Christopher Lee, Nightmares Come At Night (1970) o Eugenie: The Story of her Journey into Perversion (1970).
Le seguirían otras destacadas colaboraciones con Leon Klimowski en Dr. Jekyll y el Hombre Lobo (1971), coprotagonizada por Paul Naschy, o La orgía nocturna de los vampiros, que terminaron de encumbrarlo como un nombre imprescindible del Fantaterror español.
También participó en un episodio de Curro Jiménez dirigido por Pilar Miró y fue un rostro recurrente en grandes producciones norteamericanas rodadas en España como Conan el Bárbaro (John Millius, 1982), La novena puerta (Roman Polanski (1999) o Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).
Su último gran papel sería en la película Wax (Víctor Matellano, 2014), junto a Jimmy Shaw y Geraldine Chaplin, y su última aparición en pantalla en Buffet libre (Zoe Berriatúa, 2025)