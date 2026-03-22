El repunte de la violencia de género preocupa a los expertos: una asesinada cada cinco días en lo que va de año
- En menos de tres meses han sido asesinadas 14 mujeres y tres menores, cifras muy superiores a la misma fecha de 2025
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
En lo que va de año, 14 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas, un repunte en los casos mortales de violencia de género que preocupa a los expertos. Aumentan los crímenes y también la violencia, que sufren en muchas ocasiones los hijos. En menos de tres meses de 2026, han sido asesinados tres menores con el fin de hacer daño a sus madres, lo que se conoce como violencia vicaria. Es el mismo número que en todo 2025.
Los datos son alarmantes. De media en 2026 una mujer está siendo asesinada cada cinco días. Las víctimas no son homogéneas: vienen de entornos diferentes, tienen trabajos distintos y son de todas las clases sociales. Lo mismo ocurre con sus agresores, no hay un perfil de maltratador o de asesino, ya que se trata de un problema estructural de la sociedad.
"Podemos hablar de un repunte" de los casos de violencia de género, explica al Telediario de TVE Miguel Llorente, forense experto en violencia de género. Según expone, uno de los elementos que pueden influir es "el refuerzo que muchos agresores perciben cuando otro ya ha conseguido lo que ellos van buscando", que es asesinar a sus parejas o exparejas.
Pone el foco además en la violencia extrema con la que actúan los agresores, cada vez mayor. Este mismo sábado, un hombre ahorcó presuntamente a su hija de tres años en su domicilio y se suicidó de la misma forma. La madre, una mujer de 36 años, había dado aviso a la Guardia Civil de que llevaba horas sin hablar con su exmarido, que estaba al cuidado de la menor, y de que temía por la vida de la pequeña. Cuando llegaron los agentes, encontraron los dos cuerpos sin vida.
También este sábado, una mujer fue asesinada a tiros en plena calle por su expareja, que se suicidó de la misma forma, cuando se dirigía a abrir la peluquería que regentaba. Estos casos se suman a otros como el de Miranda de Ebro (Burgos) hace poco más de una semana en el que un hombre mató presuntamente a su expareja, la madre de ella y una vecina al provocar un incendio en el edificio.
"La carga de la rabia y la ira del agresor es muy alta"
"Se ha incrementado un 58% aproximadamente el número de golpes. Algunos de los homicidios se llevan a cabo en lugares públicos, a veces con la extensión de la violencia a los hijos", expone Llorente, que incide en la gravedad de "la carga de ira" y "la rabia" que mantiene el agresor cuando perpetra el asesinato, que "es muy alta".
Sandra Burgos, abogada experta en violencia de género, pone en valor que ha habido "un despertar de las mujeres" que ya "se reconocen como víctimas" de la violencia de género cuando esta se produce.
Sin embargo, insiste en la importancia de reforzar la protección de las víctimas y de sus hijos. Pide además estar "muy pendientes de signos de alarma": "Padres que amenazan a las madres con hacer daño a sus niños, con secuestrarlos o no dejárselos ver más, o con amenazarlos con no darles la medicación".
El pasado mes de septiembre, el Gobierno tipificó la violencia vicaria como un delito específico en el Código Penal.
Desde que comenzaron los registros de violencia de género en 2003, 1.357 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Respecto a los menores, desde que hay registros en 2013, han fallecido 68 a causa de la violencia vicaria.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.