Condenado a 24 años de cárcel el hombre que asesinó a su pareja de 16 puñaladas en Torremolinos

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a Marco R. a una pena total de 24 años de prisión por el asesinato de su pareja, Paula, ocurrido en mayo de 2023 en la localidad de Torremolinos. La sentencia le impone 23 años por un delito de asesinato y un año adicional por malos tratos habituales.

Según los hechos probados, el acusado acabó con la vida de la joven tras asestarle 16 puñaladas con un cuchillo de cocina profesional que había sustraído días antes del bar donde trabajaba.

El jurado popular consideró probado, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso RTVE, que el agresor engañó a la víctima para que volviera al domicilio que compartían. Marco R. llamó a Paula asegurándole que ya se había marchado del apartamento, lo cual era falso.

Cuando la mujer regresó confiada a la vivienda, fue atacada de forma sorpresiva y sin posibilidad de defensa debido a la "evidente desproporción física" entre ambos.

Aislamiento y control habitual La resolución judicial detalla que Paula vivió en una situación de "miedo, depresión y ansiedad" constante debido al control férreo que el condenado ejercía sobre ella. Marco R. le rompía el teléfono móvil para aislarla, le impedía trabajar fuera de su vigilancia y le quitaba el dinero que ganaba. Investigan el asesinato de una mujer en Torremolinos como un posible crimen machista RTVE.es / AGENCIAS Además, la amenazaba frecuentemente con expresiones como "te voy a hacer lo mismo que a Sibora", en referencia a una expareja suya que llevaba años desaparecida. La magistrada ha aplicado las agravantes de parentesco y de género, al entender que el ataque fue una manifestación de dominación del hombre sobre la mujer. La sentencia recalca la "brutalidad" de la agresión, señalando que la última de las 16 heridas fue totalmente innecesaria para causar la muerte, ya que la víctima ya había recibido otras puñaladas mortales por la espalda mientras intentaba huir con su mochila puesta.