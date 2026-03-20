Condenado a 24 años de cárcel el hombre que asesinó a su pareja de 16 puñaladas en Torremolinos
- La sentencia de la Audiencia de Málaga destaca la brutalidad y el control machista sobre la víctima
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y sin huella en la factura; el correo: 016-online@igualdad.gob.es
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a Marco R. a una pena total de 24 años de prisión por el asesinato de su pareja, Paula, ocurrido en mayo de 2023 en la localidad de Torremolinos. La sentencia le impone 23 años por un delito de asesinato y un año adicional por malos tratos habituales.
Según los hechos probados, el acusado acabó con la vida de la joven tras asestarle 16 puñaladas con un cuchillo de cocina profesional que había sustraído días antes del bar donde trabajaba.
El jurado popular consideró probado, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso RTVE, que el agresor engañó a la víctima para que volviera al domicilio que compartían. Marco R. llamó a Paula asegurándole que ya se había marchado del apartamento, lo cual era falso.
Cuando la mujer regresó confiada a la vivienda, fue atacada de forma sorpresiva y sin posibilidad de defensa debido a la "evidente desproporción física" entre ambos.
Aislamiento y control habitual
La resolución judicial detalla que Paula vivió en una situación de "miedo, depresión y ansiedad" constante debido al control férreo que el condenado ejercía sobre ella. Marco R. le rompía el teléfono móvil para aislarla, le impedía trabajar fuera de su vigilancia y le quitaba el dinero que ganaba.
Además, la amenazaba frecuentemente con expresiones como "te voy a hacer lo mismo que a Sibora", en referencia a una expareja suya que llevaba años desaparecida.
La magistrada ha aplicado las agravantes de parentesco y de género, al entender que el ataque fue una manifestación de dominación del hombre sobre la mujer.
La sentencia recalca la "brutalidad" de la agresión, señalando que la última de las 16 heridas fue totalmente innecesaria para causar la muerte, ya que la víctima ya había recibido otras puñaladas mortales por la espalda mientras intentaba huir con su mochila puesta.
Cuentas con la justicia
Además de la pena de cárcel, Marco R. deberá pagar indemnizaciones que superan los 215.000 euros para cada uno de los tres hijos menores de la víctima y perderá la patria potestad de su hijo en común.
Este no es el único proceso judicial que afronta el condenado; próximamente será juzgado por el crimen de Sibora, cuyo cadáver fue hallado emparedado en una vivienda de Torremolinos tras nueve años de búsqueda.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.