Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Una mujer ha sido asesinada este miércoles en su domicilio de la calle López de Hoyos de Madrid, en un posible caso de violencia machista por el que la Policía ha detenido a un hombre. Fuentes cercanas al caso han confirmado a RTVE que se trata de su expareja y que tenía orden de alejamiento en vigor. Él mismo habría confesado a la Policía el asesinato.

La fallecida, de 37 años, ha sido estrangulada. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales.

Los hechos se han producido pasadas las 15:00 horas, cuando un hombre de 34 años ha confesado a la Policía Nacional en la zona de Tetuán que había matado a una mujer.

El sospechoso ha facilitado a los agentes la dirección de la víctima, hasta donde se han trasladado los efectivos policiales. Al registrar la vivienda han comprobado que efectivamente había una mujer muerta en la cama con síntomas de estrangulamiento.

Tras descubrir el cuerpo de la mujer tendido en la cama, los agentes han requerido la intervención de efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil, que tan solo han podido confirmar su fallecimiento, según Emergencias Madrid.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga los hechos, mientras que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también está recabando datos sobre este caso de presunta violencia de género.

De confirmarse que esta nueva muerte es por este motivo, sería la novena en lo que va de año, teniendo en cuenta que en estos momentos hay también otra pendiente de confirmar y que se ha producido en las últimas 24 horas. También sería la primera por violencia de género que se registra en Madrid este año.