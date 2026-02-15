Un hombre con una orden de alejamiento en vigor ha sido detenido este domingo en Sant Antoni de Portmany tras herir de gravedad a su expareja y, presuntamente, también a las dos hijas de ambos. La mujer ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave.

La agresión ha ocurrido a primera hora de la mañana en el municipio ibicenco y está siendo investigada como un caso de violencia de género. Por el momento no ha trascendido información oficial sobre la evolución de las víctimas, aunque, según ha informado el IbDona a la agencia Europa Press, el agresor habría causado igualmente heridas a las dos hijas de la pareja.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado la agresión y ha reiterado, a través de un mensaje en redes sociales, la necesidad de mantener una tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Las víctimas de violencia machista pueden solicitar ayuda las 24 horas del día en el teléfono 016 o, en Baleares, en el 900 178 989 habilitado por el IbDona. En caso de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de las fuerzas de seguridad.