Una mujer secuestrada por su novio en Murcia escapa tras sufrir dos años de palizas y violaciones

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 50 años por presuntamente retener durante dos años a su pareja en la casa que compartían en la pedanía murciana de San José de la Vega. Allí la víctima fue sometida durante este tiempo a continuas violaciones, agresiones vejaciones.

La desaparición de Salma, de 38 años, había sido denunciada el 1 de abril de 2024, y no ha sido hasta este martes cuando ha logrado escapar saltando por la ventana aprovechando que su novio dormía. Con la ayuda de una escalera encontrada en el jardín saltó la valla para salir a la calle y alli pidió ayuda a un hombre, que fue quien la trasladó al Hospital Reina Sofía de Murcia, donde ha sido atendida. Había llegado a perder la visión de un ojo y tenía hematomas por todo el cuerpo.

El agresor le repetía a la víctima que era suya y que era su esclava, según el relato de la mujer, de origen marroquí. Hay también otros tres detenidos: la hija del hombre y dos vecinos por presunto encubrimiento, ya que supuestamente eran conscientes de los hechos y no lo habían denunciado.

Al arrestado se le acusa de retener contra su voluntad a la víctima y de someterla a agresiones físicas y sexuales, en un caso que se investiga como violencia de género. Está previsto que el presunto agresor pase a disposición judicial este viernes.