El Gobierno sustituye las pulseras electrónicas de control a maltratadores por tobilleras tras los fallos del año pasado

El Gobierno ha aprobado un contrato de hasta 111 millones de euros para mejorar el seguimiento telemático de las medidas cautelares y las penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y sexual. La duración inicial será de 36 meses, con posibilidad de prórrogas que podrían ampliar el contrato hasta 60 meses.

El acuerdo contempla la adquisición de hasta 17.660 nuevos dispositivos electrónicos, principalmente tobilleras, con un stock mínimo de 2.000 unidades disponibles para instalación en menos de 24 horas en cualquier punto del país. También se garantiza la reparación o sustitución de los dispositivos dañados en plazos cortos.

Este nuevo contrato se aprueba tras la polémica originada en septiembre, cuando salió a la luz las incidencias registradas en 2024 en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores y después, en noviembre, por un fallo en el enrutador que enviaba a las plataformas los mensajes de las distintas alertas y que provocó que hubiera que activar el protocolo de protección a las víctimas.

Por estas razones, la ministra Ana Redondo compareció en la comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso en donde aseguró que la protección de las víctimas estaba asegurada aunque admitía que no podía comprometerse a que el sistema de pulseras no volviera a fallar. Y ahora llegan las tobilleras.