Una nueva incidencia afecta durante unas horas al sistema de las pulseras contra la violencia machista

El Ministerio de Igualdad ha informado de que se ha recuperado la normalidad en la sala Cometa, el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento desde el que se gestionan las pulseras antimaltrato, después de que este martes se haya registrado un incidente tecnológico. Esta incidencia ha obligado al ministerio y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a activar el protocolo de protección de las víctimas.

Después de haber evaluado todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema reside en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad.

Además, servicios de emergencia como el botón del pánico y los de recepción y emisión de llamadas se han mantenido operativos pese al incidente registrado en el sistema de pulseras.

"Ninguna víctima ha estado desprotegida" Según ha informado Igualdad a última hora de este martes, la incidencia tecnológica se ha detectado durante esta madrugada y, a partir de ese momento, se ha activado el protocolo de refuerzo de protección a las víctimas. Así, han enviado mensajes de texto para crear una comunicación constante entre todas las partes implicadas y las víctimas. Los servidores finalmente han mostrado una estabilidad sólida a las 17:25 horas, cuando se ha recuperado la operatividad del sistema. Una vez solventado el problema, Redondo ha informado en sus redes sociales de que "ninguna víctima ha estado desprotegida" y ha mandado un mensaje de tranquilidad: "Desde hace más de una hora los datos están llegando en tiempo y forma". Asimismo, la titular de Igualdad ha apuntado que los protocolos "han funcionado" y ha admitido que es "posible" que el sistema tecnológicamente "pueda fallar". Sin embargo, "lo que no fallan son los protocolos", ha indicado Redondo, que ha añadido que "todo el sistema Cometa ha funcionado correctamente en cuanto que los protocolos se han puesto en marcha". Del mismo modo, la ministra ha especificado que las mujeres protegidas por el sistema Cometa "han tenido información y conocimiento de la situación".

"Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad" La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio. Asimismo, se han personado en la Sala Cometa para conocer de primera mano la evolución de la incidencia. Redondo ha señalado que el sistema de protección va más allá de los dispositivos telemáticos. Además, incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica. Varios magistrados de violencia de género alertan desde julio de 2024 de las "disfunciones" de las pulseras telemáticas "Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio", ha señalado la ministra. "Investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", ha añadido. Este incidente se suma a la polémica originada en septiembre, cuando salió a la luz las incidencias registradas en 2024 en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores. Redondo ha informado que comparecerá, a petición propia, en la comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados en los próximos días.