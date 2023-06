Pulseras de control telemático contra la violencia machista

El asesinato machista de Ana Vanessa en Pontevedra este sábado ha puesto el foco en las pulseras de control telemático de los maltratadores. Su agresor tenía una orden de alejamiento de 300 metros que incumplió en al menos medio centenar de ocasiones, pero no contaba con uno de estos dispositivos, cruciales para vigilar que se cumple la distancia.

Los expertos piden que se asignen más pulseras de control en España, donde ya hay unas 3.600 activas. Aunque "no es un sistema infalible", reconoce el ex delegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente, lo cierto es que "hasta hoy ha demostrado que ninguna mujer con un dispositivo GPS ha sido asesinada".

¿Por qué no se utiliza entonces en todos los casos? Según los datos de 2022, con más de 27.000 órdenes de protección adoptadas solo había algo más de 3.000 dispositivos activos. Entre algunos motivos detrás de esta baja cifra se encuentran razones como la distancia mínima para activarla.

"Requieren determinada gravedad, un riesgo elevado, y requieren también la cooperación de la víctima. Hay mujeres que por su trabajo o por sus circunstancias no quieren tenerlo", explica por su parte la fiscal especializada en violencia de género Susana Gisbert.

¿Cómo funciona el dispositivo?

En el caso del agresor, el dispositivo se compone de dos partes: un transmisor de radiofrecuencia, que es un brazalete que incorpora unos sensores que permiten detectar su manipulación, rotura o ausencia de contacto con la piel; y una ‘unidad 2Track’, que es un dispositivo de localización GPS similar a un teléfono móvil y que recibe la señal de radiofrecuencia que emite el transmisor. Este segundo dispositivo es el que también tiene la mujer que es víctima y donde recibe avisos en caso de que su agresor quebrante la orden de alejamiento.

La pulsera se instala tras el mandato del juez y, según los expertos, aunque se trata de una medida muy eficaz puede presentar múltiples fallos tecnológicos del sistema que desincentivan su uso. "A lo mejor si no se dieran falsas alarmas no se plantearía si llevarlo o no", sugiere Gisbert.

El Ministerio del Interior pidió en enero que se utilizaran más dispositivos de este tipo. Desde entonces, hay alrededor de 500 pulseras más activas.