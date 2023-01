Esther (nombre ficticio) habla con serenidad, sin que le tiemble la voz. Lo hace pese a que tiene “pánico”, “pavor” de que su maltratador, que cumple nueve años de condena por violencia de género, salga de la cárcel, porque él ha prometido que, cuando lo haga, irá a matarla a ella y a su familia, pese a que la orden de alejamiento seguirá vigente. “Pido y suplico que cuando salga se le ponga el dispositivo telemático”, explica a RTVE.es: “Con la pulsera, al menos puedo tomar medidas si incumple la orden. Puedo encerrarme en mi casa y dar 50 vueltas a la cerradura y salvar mi vida”.

Esther tiene muy presente algunos asesinatos machistas cometidos por maltratadores reincidentes, casos que “nunca olvidará”. Porque ella es, y así se reconoce, una superviviente de la violencia de género, que sufrió durante seis meses en pareja por el maltrato habitual, lesiones y amenazas a los que fue sometida, y que siguió una vez terminó la relación hace ya casi una década.

Fueron sus vecinos los que denunciaron ante la policía, ella no se había atrevido. “Me salvaron la vida”, recuerda. Ante el riesgo elevado, el juez dictó una orden de alejamiento para su agresor y control por medios telemáticos que tenían que llevar tanto el maltratador como la víctima. Tres años después, fue condenado a nueve años de cárcel, una pena que todavía está cumpliendo.

“Afortunadamente, al otro lado del dispositivo hay personas buenas”, dice visiblemente emocionada. Cuando se sentía abrumada por esa incertidumbre, llamaba al Centro de Control Cometa, que se encarga de los dispositivos, y le comunicaban a cuánta distancia se encontraba su agresor: “A veces me decían que estaba a 200 kilómetros y me entraba una paz…”.

Ahora mismo Esther no tiene la pulsera porque su agresor está en prisión. Tampoco Lucía (nombre ficticio), porque la orden de alejamiento contra su exmarido terminó en 2021. En su caso, la orden no era solo para ella sino también para sus dos hijos pequeños, que tenían que ir al colegio con el mismo dispositivo electrónico que ella tenía en sus mochilas. Explica a RNE que, durante los cinco años que mantuvo esta protección electrónica, su día a día era “una incertidumbre” porque “nunca sabía” cuándo su agresor se podía aproximar a ella ni sabía dónde estaba.

“Con el dispositivo, mi maltratador siguió haciéndome daño”

Esther vivió pegada a uno de estos sistemas durante los tres años previos al ingreso en prisión de su maltratador. Pero lejos de darle tranquilidad, su agresor lo utilizaba para seguir atormentándola. “Él dejaba el dispositivo sin batería a propósito”, permanecía en lugares sin cobertura adrede o separaba los dos dispositivos que debía portar para que dieran fallos, explica.

“Esther canceló unas vacaciones y tuvo que huir del trabajo por el acoso de su agresor por vía telemática“

Su maltratador empleó todas las formas posibles para provocar que el dispositivo no funcionase y que Esther fuese alertada de que estaba en peligro: “Él sabía que me avisarían y así seguía haciendo lo que le gustaba hacer, que era hacerme daño, seguir maltratándome”. Estos avisos condicionaron su vida hasta el punto de tener que cancelar unas vacaciones pagadas o tener que huir del trabajo y vivió aquellos años como si ella fuera la que estaba “presa”. Con todo, “ruega” que, si su agresor sale de la cárcel, pueda seguir teniendo uno: “Es triste pero es lo único a lo que puedo agarrarme para sobrevivir”.

“El agresor puede hacer un acoso y derribo” con un mal uso del dispositivo, reconoce Poveda. “A lo mejor está en Sebastopol, lejos de la víctima, pero si provoca fallos, a ella la rompe psicológicamente, porque la angustia es bestial” cada vez que recibe el aviso del quebrantamiento, añade.

Lucía también vivió este maltrato ‘tecnológico’ provocado por su exmarido. “Mi agresor se saltó 60 veces las normas, con incidencias muy graves porque hacía lo que le daba la gana” con el dispositivo, explica, y recuerda el miedo que le daba cuando recibía los avisos. “Por las noches me sonaba a veces y lo primero que sale en el sistema es ‘agresor cerca’. Inmediatamente te llama el Centro Cometa y luego la policía, es muy rápido”, expone. Pero recuerda el miedo que sentía al pensar que su agresor hubiera provocado que fallara el GPS y la policía no le pudiera localizar: “Yo pensaba: y si está arriba de alcohol, drogas o yo qué sé”.

“El 'maltrato tecnológico': "He vivido cinco años dándole normalidad a una situación que no la tenía"“

“Esto hay que visibilizarlo, pero es muy duro para mí. He vivido cinco años dándole normalidad a una situación que no la tenía”, lamenta. También Esther pide a la Justicia “que se tome en serio los quebrantamientos”, porque en su caso, dice, no se adoptaron medidas: “Mi maltratador aprendió que con dispositivo o sin dispositivo se puede saltar la orden como quiera o cuando quiera”. El fundador de la Asociación ALMA contra la violencia de género, Gregorio Gómez, va más allá y pide que estos maltratadores que abusan del dispositivo sean condenados no solo por quebrantar la orden sino también “por el maltrato continuado que con ello ejercen sobre la víctima”.

“Ahora, en casi todas las ocasiones en los que hay estos quebrantamientos tan reiterados, lo que hace el órgano judicial es adoptar la prisión preventiva”, expone Carmona, que recalca que la protección de las víctimas ha mejorado desde que Esther y Lucía llevaban sus dispositivos.

Aún así, Poveda explica que en el momento en el que se produce un quebrantamiento es la acusación (la víctima) la que “tiene que pedir la comparecencia por ingreso en prisión” al juez. Si el maltratador provoca fallos en el dispositivo, “tiene que haber un agravamiento de las medidas” porque la implicación directa es que “la víctima sigue teniendo muchísimo riesgo”, ya que el agresor “no se somete a la sanción punible penal que le ha impuesto un juez, le está dando lo mismo, y ahí el riesgo de la víctima es muy alto”.