Hallan los cuerpos sin vida de una mujer y su hija de 12 años en una vivienda de Xilxes, Castellón

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, cuyos cuerpos han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Xilxes, según han confirmado a EFE fuentes del Ayuntamiento de la localidad.

Según ha confirmado el alcalde de Xilxes a RTVE, el padre y marido asegura que estaba amenazado y que recibió una fotografía del doble crimen en su móvil, por lo que se acercó al domicilio para comprobarlo y allí descubrió los cuerpos de las fallecidas. Fue entonces cuando dio el aviso y se desplazaron hasta el lugar una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

Fuentes municipales han indicado que las fallecidas pertenecen a una familia de personas sordomudas muy conocida en la localidad, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

El Ayuntamiento de Xilxes ha mostrado su "consternación" por el hallazgo de los dos cuerpos sin vida. El primer edil, Ismael Minguet, que se ha desplazado al lugar de los hechos, ha mostrado su "plena confianza" en la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil. "Xilxes es una localidad tranquila. Ahora debemos dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esclarecer lo ocurrido", ha declarado.