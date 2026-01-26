"¿Cuánto vale la vida de un hijo?": Habla la familia del joven que murió tras recibir un puñetazo en Burgos

Para la familia de Sergio Delgado, el tiempo se detuvo hace dos años. "Un acto simplemente tan violento que pudo acabar con su vida. No puede quedar en vano", dice Carla sobre el puñetazo letal que recibió su hermano, de 32 años, y que segó su existencia.

Un suceso tan trágico y arbitrario que aún les estremece, y que se produjo en febrero de 2024. Pronto será el juicio, y según los medios locales, la Fiscalía pide 12 años por "homicidio con dolo" mientras que ellos 20 años por lo que consideran que es un asesinato, en un juicio que empieza el 2 de febrero en la Audiencia Provincial de Burgos.

"Solo hubo una pregunta, si era de Valladolid" Todo ocurrió a la salida del pub Madame Kulalú en Las Llanas, en Burgos, tras recibir un puñetazo letal por parte de otro joven. No hubo provocación previa, solo una pregunta. "La única constancia que tenemos es que no tuvieron ningún tipo de conversación a salida del bar y que solo hubo una pregunta, que si era de Valladolid", continúa la hermana. "Porque, en una despedida de soltero, una cosa tan natural, tan divertida, no le puedes decir a un hijo: 'No, Sergio, no vayas, mira yo qué sé'"", dice su madre, Chus Franco. Una familia que da el paso de hablar para defender la memoria de su hijo a pocos días de que un jurado popular juzgue al agresor, un joven de 23 años, por lo que ellos consideran fue un asesinato.