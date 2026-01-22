Detenido en A Coruña Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos más buscados por la Policía en España
- Durante su captura, en Arteixo, intentó apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial
- Estaba entre los diez más buscados por abusar y agredir sexualmente a una niña de 10 años
La Policía Nacional ha asestado un golpe definitivo a la lista de los delincuentes más peligrosos del país con la detención en A Coruña de Daniel Vázquez Patiño. El fugitivo, de 46 años, figuraba de forma destacada en el listado de los diez más buscados por las fuerzas de seguridad, reclamado por graves delitos de abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años.
La operación se ha desarrollado en la aldea de Meicende, perteneciente al municipio coruñés de Arteixo. Según han confirmado fuentes policiales a RTVE Noticias, el arresto se ha producido en un entorno de extrema tensión. En el momento de ser interceptado, Vázquez Patiño ha intentado apuñalar a uno de los agentes del Grupo Operativo Especial (GOE) que integraban el dispositivo de captura, aunque finalmente ha sido reducido por los efectivos sin que se hayan lamentado daños mayores.
Un perfil de alta peligrosidad
La Policía Nacional mantenía una alerta activa sobre este individuo, cuya descripción física (1,70 metros de estatura, complexión obesa y cabello castaño con entradas) era pública para facilitar la colaboración ciudadana.
Su inclusión en el "Top 10" de los fugitivos más buscados respondía no solo a la gravedad de los delitos cometidos contra una menor, sino también a su capacidad para eludir la justicia.
Tras su detención, el arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial, donde además de los cargos que ya pesaban sobre él, deberá responder por el intento de agresión a un agente de la autoridad.
Detenidos cinco de los diez más buscados
En una nota emitida el pasado noviembre, el Ministerio de Interior se refirió a este delincuente como uno de los tres fugitivos gallegos más buscados, junto a Martiño Ramos, el profesor arrestado en Cuba tras huir a esa isla después de ser condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales con sadismo a una menor, y el traficante Juan Miguel García Santos.
De la lista, con la detención de Vázquez Patiño ya han caído cinco de los diez más buscados de 2025. El último hasta hoy era Juan Herrera Guerrero, autor de delitos de corrupción de menores y extorsión y arrestado en Nicaragua hace una semana.