Detenido en A Coruña Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos más buscados por la Policía en España

La Policía Nacional ha asestado un golpe definitivo a la lista de los delincuentes más peligrosos del país con la detención en A Coruña de Daniel Vázquez Patiño. El fugitivo, de 46 años, figuraba de forma destacada en el listado de los diez más buscados por las fuerzas de seguridad, reclamado por graves delitos de abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años.

La operación se ha desarrollado en la aldea de Meicende, perteneciente al municipio coruñés de Arteixo. Según han confirmado fuentes policiales a RTVE Noticias, el arresto se ha producido en un entorno de extrema tensión. En el momento de ser interceptado, Vázquez Patiño ha intentado apuñalar a uno de los agentes del Grupo Operativo Especial (GOE) que integraban el dispositivo de captura, aunque finalmente ha sido reducido por los efectivos sin que se hayan lamentado daños mayores.

Un perfil de alta peligrosidad La Policía Nacional mantenía una alerta activa sobre este individuo, cuya descripción física (1,70 metros de estatura, complexión obesa y cabello castaño con entradas) era pública para facilitar la colaboración ciudadana. Su inclusión en el "Top 10" de los fugitivos más buscados respondía no solo a la gravedad de los delitos cometidos contra una menor, sino también a su capacidad para eludir la justicia. Tras su detención, el arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial, donde además de los cargos que ya pesaban sobre él, deberá responder por el intento de agresión a un agente de la autoridad. 01.03 min La Policía pide ayuda ciudadana para detener a los diez fugitivos más buscados en España