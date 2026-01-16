Las fuerzas de seguridad de Nicaragua han detenido al español Juan Herrera Guerrero, incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados difundida el pasado mes de noviembre por la Policía Nacional. Sobre este fugitivo, que se enfrenta a una pena de diez años de cárcel, pesaba una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.

La Policía tenía claro que Herrera había salido de España y había intentado no dejar pistas sobre su destino, pero la colaboración con distintos países, también con el FBI estadounidense, permitió a los investigadores situarlo en primer lugar en Guatemala. Los contactos con administraciones centroamericanas permitieron seguir al prófugo hasta Nicaragua, donde finalmente ha sido arrestado por encontrarse en situación irregular. Está recluido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua.

Herrera, natural de la localidad cordobesa de Puente Genil, tiene a sus espaldas una amplia trayectoria delictiva que comenzó en 2003 y que incluye diversos antecedentes. En el año 2010, supuestamente simuló junto a otro hombre ser un agente para retener a tres menores en la vía pública y realizarse falsos cacheos. También se le atribuye el presunto liderazgo de una red de extorsión vinculada a hechos de índole sexual, también con menores.