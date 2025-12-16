Tres detenidos acusados de atracar a varias víctimas a través de apps de citas en Molina de Segura, Murcia

La Policía Nacional ha arrestado a tres personas por su presunta implicación en tres robos con violencia a través de aplicaciones de citas en Molina de Segura, Murcia. Los detenidos recurrían al engaño para conseguir que las víctimas acudieran a un domicilio a través del contacto de una mujer.

Una vez allí, dos de los detenidos supuestamente asaltaban a la víctima con un arma blanca para sustraerle dinero y el teléfono móvil. En el caso de uno de los tres atracos, obligaron al afectado a acudir a un cajero para extraer 500 euros, además de sustraerle un smartphone valorado en 1.500 euros.

04.26 min VerificaRTVE explica cómo funcionan y cómo evitar las estafas en las apps de citas

Tras su detención, los individuos han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Molina de Segura, que ha decretado su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta con el fin de poder localizar a más víctimas por estos mismos hechos.