Tres detenidos acusados de atracar a varias víctimas a través de apps de citas en Molina de Segura, Murcia

  • Los detenidos recurrían al engaño y a la intimidación para atracar a usuarios de las aplicaciones
  • La investigación continúa abierta por si hubiera más afectados
Los individuos han sido puestos a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión
La Policía Nacional ha arrestado a tres personas por su presunta implicación en tres robos con violencia a través de aplicaciones de citas en Molina de Segura, Murcia. Los detenidos recurrían al engaño para conseguir que las víctimas acudieran a un domicilio a través del contacto de una mujer.

Una vez allí, dos de los detenidos supuestamente asaltaban a la víctima con un arma blanca para sustraerle dinero y el teléfono móvil. En el caso de uno de los tres atracos, obligaron al afectado a acudir a un cajero para extraer 500 euros, además de sustraerle un smartphone valorado en 1.500 euros.

Tras su detención, los individuos han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Molina de Segura, que ha decretado su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta con el fin de poder localizar a más víctimas por estos mismos hechos.

Estafadores del amor

Los delitos digitales son en su mayoría estafas, muchas de ellas sentimentales. En los últimos años, las aplicaciones y páginas de citas son cada vez más populares, pero también ocultan peligros de los que muchos usuarios no son conscientes. Mantener la privacidad o quedar en sitios públicos son recomendaciones fáciles de cumplir, también ir acompañado a la cita o, al menos, avisar a alguna persona que sepa dónde y con quién estamos.

Los expertos insisten en que ningún lugar de la red está libre de riesgo. La posibilidad de anonimato que ofrecen estas páginas y aplicaciones facilita la proliferación de ciberdelitos, por lo que el usuario debe protegerse antes de navegar por la red.

