¿Cómo detectar y prevenir la conocida como "estafa del amor"?

La Comisión Nacional del Mercado de Valores alerta sobre los "estafadores del amor" y avisa de que este modus operandi ya no es una anécdota, sino una estafa real. Primero te enamoran, después te piden dinero y cuando lo consiguen, desaparecen. Rocío Orellana, reportera y periodista, ha podido tener en exclusiva para Directo al grano el testimonio de una de estas víctimas.

El "estafador del amor" le llegó a estafar más de 100.000 euros a Ana. Se conocieron en el gimnasio, pero enseguida empezó un bombardeo intenso de mensajes, además de regalos y detalles continuos. Al mes comenzaron una relación formal y le hizo creer que él era una persona fundamental en su vida. "Me aisló bastante, él era todo mi mundo", afirma la víctima. Poco a poco le fue pidiendo dinero y cada vez incrementaba más las cantidades.

Cómo detectar la estafa del amor Rocío Orellana nos explica el patrón general que suelen cumplir los "estafadores del amor": "Estas personas aparecen en tu vida y están solos. Tienen un pasado intenso y apasionante y eres la única persona que les puedes ayudar", afirma la periodista. Es importante recalcar que todos podemos ser víctimas potenciales de estos estafadores. Por ello, hemos contactado con Isabel Oliver, coordinadora financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que nos alerta que dentro de que es posible que todos podamos caer en esta trampa, tienen especial vulnerabilidad las personas que están solas y que consumen mucho tiempo en redes sociales y foros de internet. La primera alerta que tiene que hacernos sospechar es recibir mensajes de desconocidos o que no hemos solicitado, ya que esto les sirve como pretexto para crear una relación y más adelante hablar de dinero de forma directa o indirecta. Hay que tener especial cuidado con las conversaciones que derivan hacia gustos y hobbies, porque serían usadas para acercarse a un plano falsamente sentimental. "Hay mucha manipulación psicológica y se apela mucho a las emociones", recalca Oliver.