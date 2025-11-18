Parece queso, pero es falso: Las claves para identificarlos en el supermercado

Los supermercados están repletos de queso, pero no todos son lo que parece. Los quesos falsos son aquellos que están adulterados y esto se consigue con elementos como los aceites vegetales, gelatinas o colorantes, pero... ¿Qué debe llevar el queso?

Para aprender a identificar los quesos falsos de los quesos buenos y naturales, Rocío Orellana, reportera y periodista, ha conversado con Elisa Blázquez, nutricionista que nos explica la composición de este lácteo tan demandado.

Los ingredientes del queso "Un queso tiene que llevar leche, fermentos lácticos, cuajo y sal", nos informa la nutricionista. El problema está cuando encontramos quesos con listas de ingredientes muy largos y sobre todo aquellos que contienen mantequillas, aceites vegetales o sales de fundidos son los más nocivos ya que no aportan nutrientes y son elementos que no estarían presentes de forma natural en un producto lácteo. Encontramos así en los supermercados una asociación directa entre una peor calidad y un precio mucho menor. La nutricionista recalca que "con la goma guar no hay que asustarse, lo malo es que la tomamos en muchos productos". Apunta también que no nos tenemos que dejar engañar por el marketing de los envasados y es que por normal general cuantos más colores y más dibujos más insano será el queso.

La prueba del queso Rocío Orellana nos demuestra en el paltó de Directo al grano que los quesos cuya lista de ingredientes es larga y no contienen los componentes de un lácteo terminan comportándose como plásticos para nuestro organismo. La prueba consiste en quemar una loncha de queso, si se derrite, se funde o empieza a gotear aceite estaríamos ante un queso de calidad con una buena materia grasa, sin embargo, si se quema y se queda negro estaríamos ante un producto falso y un absoluto ultraprocesado. ““