El auge del consumo de bebidas energéticas en jóvenes: ¿Cuáles son sus componentes y riesgos para la salud?

El consumo de bebidas energéticas no para de crecer entre la población española desde principios de los años 2000. Y son sobre todo los jóvenes, de entre 14 y 18 años, los principales consumidores de estas bebidas estimulantes. Patrocinan deportes y su publicidad empapela las tiendas, Julia Varela, periodista y reportera, conversa con jóvenes consumidores de estos productos y analiza lo que se esconde detrás de cada lata.

¿Por qué se consumen las bebidas estimulantes? Los tres jóvenes que han accedido a participar en el reportaje para Directo al grano coinciden en que las bebidas energéticas les aportan una sensación de estar despiertos, espabilados y sobre todo inciden en que se concentran mejor, pero reparan en que cada vez necesitan consumir más las bebidas para sentir la misma energía y capacidad de concentración. Y si algo les molesta de su consumo es el precio que oscila entre 1,70€ y 2€.

¿Cuáles son sus componentes? Para descubrir lo que albergan en su interior estas grandes latas en las que cabe medio litro de líquido, Julia Varela entrevista a Manuel A. Lurueña, tecnólogo de los alimentos. El experto nos indica que por una lata de quinientos mililitros se usan 160 miligramos de cafeína, esto serían dos tazas de café y medias a las que hay que añadir entre 55 y 75 gramos de azúcar dependiendo del producto. Y un componente fundamental, común e imprescindible a todas las bebidas estimulantes es la incorporación de taurina que es un aminoácido que el cuerpo sintetiza de forma natural. El tecnólogo nos explica que "si se añade es porque se asocia al rendimiento muscular y a la actividad cerebral, pero que no hay evidencias de que su consumo repercuta en esto", concluye.

Consecuencias de su consumo Entre las consecuencias principales del consumo de bebidas energéticas destacan las alteraciones de sueño, el nerviosismo, irritabilidad, dolor de cabeza e incluso náuseas. Además del desarrollo de una adicción por su alto contenido en cafeína.