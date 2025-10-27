Dormir sin melatonina es posible: Las claves que recomiendan los expertos para vencer el insomnio

El 48% de los españoles duerme mal y somos el país líder en consumo de somníferos. ¿Tenemos una adicción silenciosa? Para descubrirlo, Rocío Orellana, periodista y redactora, ha ido a la Unidad del Sueño para saber los motivos que nos hacen dormir tan mal a los españoles.

Victoria Fernández, experta en neurofisología clínica, nos explica que uno de los principales motivos del insomnio es que acumulamos deuda de sueño así como el uso de pantallas antes de acostarnos. Nos informa de que el consumo prolongado de somníferos a largo plazo puede desencadenar problemas cardiovasculares y cognitivos, además señala que son medicamentes cuyo uso no debería prolongarse más de tres semanas o un mes y que para dejarlos hay que hacer un proceso lento e ir reduciendo la cantidad paulatinamente.

¿Qué podemos hacer antes que automedicarnos? Antes de recurrir a la medicación o a automedicarnos con compuestos naturales como la melatonina, Victoria Fernández, nos da algunos consejos para conciliar el sueño. En primer lugar, recomienda las terapias cognitivo conductuales o lo que es lo mismo, establecer una rutina de sueño y acostarnos y levantarnos durante un periodo de tiempo siempre a la misma hora. Y sobre todo, insiste en evitar el uso de pantallas. Además, Irene López Assor, psicóloga, nos sugiere que podemos cenar un plato rico en hidratos de carbono para mejorar las funciones ejecutivas del cerebro y descansar mejor. ¿Pero qué pasa cundo nos desvelamos a mitad noche? En este caso, la doctora nos anima a no quedarnos en la cama dando vueltas si no todo lo contrario, a levantarnos, ir al sofá o realizar alguna actividad como un puzle o rompecabezas. "En cuanto el cerebro deja de pensar 'me tengo que dormir' es cuando entra el sueño", apunta Victoria Fernández.