Los científicos alertan del aumento de plásticos en el cuerpo humano y explican cómo identificarlos

No es una novedad que en nuestro día a día ingerimos plásticos, pero esto es un hecho que no para de incrementar. Fernando Valladares, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), nos informa que en tan solo una semana comemos y digerimos lo equivalente a tres tarjetas de crédito. Hemos consultado con varios científicos y todos están de acuerdo en que tenemos el cuerpo lleno de plásticos. Llega a nuestro cuerpo a través de la comida, cuando lo respiramos o por la piel.

El plástico en el cuerpo humano Para ampliar y tratar el tema se sienta en Directo al grano Silvia Pérez Arroyo, periodista que nos explica que al año se ponen en el mercado cuatrocientos millones de toneladas de plástico y a nivel usuario, cada español consume casi veintitrés kilos de un solo uso. Mientras no paramos de intoxicarnos con los plásticos, los científicos intentan investigar las consecuencias que su ingesta tiene en nuestro organismo. Pero, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para frenar su consumo en la medida de lo posible? La periodista apunta que debemos conocer los símbolos de los envases plásticos para identificarlos y solo usar los aptos para el consumo.

Los símbolos del plástico: Cómo identificarlos Existen siete tipos distintos de símbolos en los plásticos e indican los distintos tipos de resinas plásticas y su nivel de reciclabilidad. PET (Tereftalato de Polietileno) para envases de alimentos y bebidas. HDPE (Polietileno de Alta Densidad) para envases de leche y champú. PVC (Policloruro de Vinilo) para tuberías, marcos de ventanas, materiales. LDPE (Polietileno de Baja Densidad) para bolsas y papel film. PP (Polipropileno) para envases de microondas, recipientes. PS (Poliestireno) lo encontramos en vasos de yogur, cartón de huevos. Otros detectable en CDs o lentes y es difícil su reciclado. También repasamos de cerca los símbolos concretos de los táperes, entre los que no pueden faltar el apto para alimentos y para microondas. La pregunta que queda ahora es... ¿Existe la posibilidad de vivir sin consumir plásticos?