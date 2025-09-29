Los aranceles de Trump ponen contra las cuerdas al sector de la almendra en España
Juan, un joven agricultor de Zaragoza ha arrancado los almendros de su campo. ¿El motivo? La guerra de los aranceles de Trump. Tanto a él como a muchos agricultores ya no les sale rentable cultivar la almendra y la situación es tan insostenible que los está llevando a la quiebra. Los productores españoles pagan un 15% de aranceles para exportar a EE.UU. mientras que los estadounidenses solo abonan entre un 2 y un 5% por vender en la Unión Europea.
Juan Carlos Cuevas nos ayuda a diferenciar la almendra americana de la española y analiza la situación y el peligro al que se exponen los almendros. También conversamos con Pedro Guerrero, vocal de frutos secos de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia que nos explica qué tipo de almendra estamos consumiendo en este país.
