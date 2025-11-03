Maltratos psicológicos y castigos físicos: así operan presuntamente los "Grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos"

Los llamados Grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos son, presuntamente, una versión distorsionada y sin relación alguna con las terapias tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Estos tienen su origen en México y a día de hoy, hay una docena por España. Las víctimas son alcohólicos que buscan una solución a su problema, ¿el objetivo de los Grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos? Lucrarse de ellos y obtener un beneficio económico.

Luis Labarga, periodista y víctima, nos explica el modus oprandi de estas organizaciones. Él encontró a uno de estos grupos buscando ayuda para tratar su adicción al alcohol y lo que descubrió fueron palizas verbales que van directas a herir la parte más débil de la persona y castigos físicos que consistían en negar la higiene como no dejarte duchar en quince días o cortarte las uñas, así como dormir sin colchón o privarte directamente del sueño.

Las víctimas que consiguen salir denuncian aislamiento familiar y aprovechamiento económico. La forma en la que sustraen el dinero es sencilla, las víctimas son acompañadas al banco por el "padrino" del Grupo 24 horas y allí les insisten en que son ellos quiénes deben mantenerles. Los maltratos físicos y psicológicos los argumentan afirmándoles que "la cadena de humillaciones es lo que les librará de sus demonios", es la dura frase que nos ha relatado Luis Labarga en el programa.

La Policía Nacional los está investigando como posible “secta destructiva” y la real Asociación de Alcohólicos Anónimos ya ha denunciado al Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos por usurpación de la entidad jurídica.