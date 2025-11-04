¿Tienes déficit de Vitamina D? Así puedes subir tus niveles sin suplementos

Somos unos de los países europeos con mayor número de horas de sol, sin embargo, cada vez más personas presentan déficit de Vitamina D. Verónica Chazín, nutricionista, conecta con Directo al grano para explicarnos cómo podemos aumentar de forma natural los niveles de Vitamina D en nuestro cuerpo.

La nutricionista apunta que la mayor fuente de Vitamina D es la que proviene directamente de la luz solar y para obtener la cantidad recomendada tendríamos que exponernos al sol entre 15 y 20 minutos, eso sí, siempre con protección y evitando el medio día, concretamente la franja que va desde las doce de la tarde hasta las cuatro.

Entre los alimentos más ricos en esta vitamina destacan: el pescado azul, los lácteos, la yema de huevo, setas y champiñones.

Los daños que puede ocasionarnos un déficit de Vitamina D en nuestro organismo están relacionados con los problemas articulares o de hueso porque es imprescindible para el calcio. También osteoporosis y la obesidad está vinculada a la carencia de esta vitamina.

La nutricionista insiste que con los alimentos no es posible sobrepasar la cantidad de Vitamina D que necesitamos, pero sí con la suplementación por ello no recomienda la automedicación ya que el exceso de este componente se acumula en el riñón y el hígado.