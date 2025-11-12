El peligro de los anisakis: ¿Qué podemos hacer en casa para no intoxicarnos?

En España hay al año unas 8.000 intoxicaciones por ingesta de anisakis, estos pequeños gusanos de aspecto inofensivo los encontramos en las vísceras del pescado. Juan Carlos Cuevas, periodista, ha conversado con Ángel Guerra, profesor en el Instituto de investigaciones marinas (CSIC) en Vigo que nos explica qué especies tienen tendencia a poseer más anisakis y sus consecuencias si los consumimos.

Los pescados con más anisakis

El profesor nos informa que el pescado fresco tiene más probabilidades de tener anisakis y sobre todo si no está eviscerado ya que es en las vísceras el lugar donde se alojan. E insiste que en los caladeros de la flota española la probabilidad de encontrar anisakis es del 60%.

Las especies más propensas a poseerlos son la merluza, el bacalao, la bacaladilla, el rape y el jurel e insiste que no por macerarlos o curarlos con vinagre son menos ofensivos para la salud. Para acabar con los anisakis desde casa hay que congelar el pescado, freír por encima de los 70 grados o cocinar el pescado lo suficiente para no dejarlo crudo.

Entre sus principales consecuencias si la ingesta se produce cuando están vivos es una fuerte gastroenteritis y a un mayor consumo de anisakis el malestar será mayor. También hay que señalar que si se ingieren cuando están muertos al organismo humano no le ocurre nada.