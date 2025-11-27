Café torrefacto: ¿Qué es y cómo diferenciarlo del café normal?
España es uno de los pocos países de la Unión Europea que todavía vende y comercializa el café torrefacto. Para descubrir las principales características que lo diferencian del normal, Julia Varela, periodista y reportera, ha investigado para Directo al grano y ha contactado con un experto en café, Félix Cisneros.
¿Qué es el café torrefacto?
Félix Cisneros nos explica que para obtener un café torrefacto se usan los cafés naturales de peor calidad, pero, ¿qué es en sí un café torrefacto? Según su explicación, es aquel que en el momento de tostarlo se le añade azúcar o melaza. De esta forma, el azúcar se carameliza sobre cada grano de café y se genera esa capa negruzca perceptible a la vista. Y este café desprende la acrilamida, una sustancia que podría perjudicar a nuestra salud. De momento, esto solo ocurre en animales de laboratorio, no en humanos.
"La acrilamida es un compuesto que se forma de manera natural cuando se tuestan determinados alimentos, también en el pan o galletas", nos informa Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de los alimentos, e insiste en que no nos preocupemos porque es una práctica habitual.
¿Cómo diferenciarlo?
A simple vista, el café torrefacto es mucho más oscuro que el simplemente tostado y al tacto es rugoso por el azúcar caramelizado. Pero si disponemos de dos cafés y dudamos, la prueba es tan sencilla como coger unos vasos transparentes, colocar en cada uno de ellos un tipo de café y verter agua caliente. El resultado es inmediato: en el recipiente del café normal veremos cómo el agua permanece transparente. Sin embargo, el agua del torrefacto enseguida se volverá oscura al desprenderse el azúcar que lo rodea.
