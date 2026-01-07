Detenido un hombre por una presunta agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga durante la Nochevieja

La Policía Nacional detuvo durante la pasada Nochevieja a un hombre de 37 años por un presunto delito de agresión sexual contra una menor en la ciudad de Málaga, según han confirmado a RTVE Noticias fuentes del cuerpo policial. Los hechos se produjeron en un hostal en el centro de la capital malagueña, donde supuestamente realizó tocamientos en las zonas íntimas a la menor de 16 años.

Tanto la víctima como el detenido son de diferentes nacionalidades extranjeras y ambos se encontraban alojados en el hostal en el que los baños eran compartidos y no se encontraban ubicados en el interior de las habitaciones. Aprovechando que la menor quiso hacer uso del aseo, el presunto agresor la siguió y le realizó los tocamientos sin su consentimiento.

Una vez denunciada la supuesta agresión, hasta el lugar acudió una unidad de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que se entrevistó con las partes implicadas y realizó las correspondientes indagaciones, tras lo que detuvo al hombre por un presunto delito de agresión sexual. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga acordó el pasado día 1 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido.