Una segunda paciente denuncia al cirujano acusado de violar a una mujer sedada en una clínica de Murcia

Una segunda paciente ha denunciado al cirujano plástico que se encuentra en prisión, acusado de violar a una mujer sedada en una clínica de Murcia. La Policía Nacional ha confirmado la nueva agresión a RTVE, aunque aún no ha trascendido si tuvo lugar en el mismo centro sanitario.

El cirujano fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente mientras le realizaba una cirugía mamaria en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia. Según ha informado el centro médico, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre. Fue ese día cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.