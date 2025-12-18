Enlaces accesibilidad
Una segunda paciente denuncia al cirujano acusado de violar a una mujer sedada en una clínica de Murcia

  • Aún se desconoce si la nueva agresión ha tenido lugar en el mismo centro sanitario
  • El médico, que se encuentra en prisión preventiva, abusó presuntamente de la primera víctima durante una cirugía mamaria
El médico alquiló un quirófano en Murcia para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante. GETTY IMAGES
Una segunda paciente ha denunciado al cirujano plástico que se encuentra en prisión, acusado de violar a una mujer sedada en una clínica de Murcia. La Policía Nacional ha confirmado la nueva agresión a RTVE, aunque aún no ha trascendido si tuvo lugar en el mismo centro sanitario.

El cirujano fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente mientras le realizaba una cirugía mamaria en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia. Según ha informado el centro médico, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre. Fue ese día cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.

Quirófano alquilado

El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante, y no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales, tal y como aclara la compañía.

El cirujano fue detenido en Alicante y puesto a disposición de un juzgado de Molina de Segura (Murcia), que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

