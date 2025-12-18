Una segunda paciente denuncia al cirujano acusado de violar a una mujer sedada en una clínica de Murcia
- Aún se desconoce si la nueva agresión ha tenido lugar en el mismo centro sanitario
- El médico, que se encuentra en prisión preventiva, abusó presuntamente de la primera víctima durante una cirugía mamaria
Una segunda paciente ha denunciado al cirujano plástico que se encuentra en prisión, acusado de violar a una mujer sedada en una clínica de Murcia. La Policía Nacional ha confirmado la nueva agresión a RTVE, aunque aún no ha trascendido si tuvo lugar en el mismo centro sanitario.
El cirujano fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente mientras le realizaba una cirugía mamaria en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia. Según ha informado el centro médico, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre. Fue ese día cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.
Quirófano alquilado
El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante, y no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales, tal y como aclara la compañía.
El cirujano fue detenido en Alicante y puesto a disposición de un juzgado de Molina de Segura (Murcia), que ordenó su ingreso en prisión preventiva.