El responsable de redes de Vox se da de baja del partido tras una denuncia de agresión sexual a un menor
- La víctima, que tenía 16 años, asegura que "abusó de su situación de superioridad"
- RTVE ha tenido acceso a la denuncia, donde se describen insinuaciones y tocamientos no consentidos
El responsable de las redes sociales de Vox, Javier Esteban, se ha dado de baja como militante del partido tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a un menor de edad. En la denuncia, a la que ha tenido acceso RTVE, se describen insinuaciones y tocamientos que habría realizado el trabajador a un militante del partido y de Revuelta cuando éste tenía 16 años.
Según ha avanzado ABC, la denuncia fue presentada el pasado 12 de diciembre ante la Policía Nacional de Madrid. En ella relata cómo el jefe de redes lo abordó por mensajes en 2023, cuando el denunciante tenía 16 años.
Asegura que "abusó de su situación de superioridad"
La víctima explica que el jefe de redes "abusó de su situación de superioridad en Vox y Revuelta" para tratar de quedar en privado y hacer "tocamientos contra mi voluntad", pese a saber su edad.
La denuncia también va acompañada de capturas de las conversaciones en WhatsApp, donde el denunciado le lanzaba preguntas para saber si tenía pareja o su orientación sexual. Además, le insistía para reunirse a solas. "¿Y tú y yo cuándo quedamos?", le dijo en varias ocasiones el denunciado a lo largo de casi dos meses. Finalmente, cuando quedaron, le tocó sin consentimiento y con "ánimo sexual".
Por todo ello, considera que los comportamientos denunciados son constitutivos de "un delito tipificado en el artículo 178.1 y 2 del Código Penal", que establecen penas por agresión sexual sin consentimiento y empleando intimidación, a los que sumaría las agravantes por razón de edad y superioridad jerárquica.
De acuerdo con el escrito, el joven ha decidido denunciar ahora porque el responsable de redes le citó este verano en la sede de Vox para grabar vídeos. Una vez allí, le volvió a hacer una invitación para ir a su casa. Asimismo, el militante señala que conoce otros dos casos de menores que habrían sufrido los comportamientos del denunciado.
RNE ha contactado con Vox, que niega los hechos y asegura que no son ciertos.