El responsable de redes de Vox se da de baja del partido tras una denuncia de agresión sexual a un menor

El responsable de las redes sociales de Vox, Javier Esteban, se ha dado de baja como militante del partido tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a un menor de edad. En la denuncia, a la que ha tenido acceso RTVE, se describen insinuaciones y tocamientos que habría realizado el trabajador a un militante del partido y de Revuelta cuando éste tenía 16 años.

Según ha avanzado ABC, la denuncia fue presentada el pasado 12 de diciembre ante la Policía Nacional de Madrid. En ella relata cómo el jefe de redes lo abordó por mensajes en 2023, cuando el denunciante tenía 16 años.